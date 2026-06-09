김성제 의왕시장·김동연 도지사, 의왕도깨비시장 아케이드 설치 현장 점검

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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 김성제 의왕시장이 김동연 경기도지사와 함께 지난 8일 의왕도깨비시장을 찾아 지난달 말 준공된 아케이드 시설물의 설치 현황을 점검했다고 9일 밝혔다.

의왕도깨비시장 아케이드 설치 현장 점검. [사진=의왕시]

시에 따르면 이날 김 시장과 김 지사는 시장 내 아케이드 주요 구조물을 둘러보며 새롭게 설치된 시설이 상인들의 영업 환경 개선과 이용객 안전 확보에 실질적인 도움이 되고 있는지 확인했다.

또한 경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있는 상인들과 소통하며 현장의 애로사항을 듣고 격려의 뜻을 전했다.

김동연 지사는 "의왕도깨비시장이 아케이드의 설치로 더 안전하고 쾌적하게 다시 태어났다며 더 많은 시민들이 시장을 찾길 바란다"고 말했다.

의왕도깨비시장 아케이드 설치 현장 점검. [사진=의왕시]

김성제 시장은 "앞으로도 전통시장 활성화 사업을 지속적으로 추진해 시장 경쟁력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 의왕도깨비시장은 지난 2024년 11월 기록적인 폭설로 기존 그늘막이 붕괴되는 피해를 입었다. 이에 시는 경기도 특별조정교부금 30억 원과 시비 13억 원 등 총 43억 원의 사업비를 투입해 시장 내 총연장 190m 규모의 아케이드(L=99m, H=7.8m, B=5.5~6.5m) 및 캐노피(L=91m, H=6m) 설치 사업을 추진했다.

의왕도깨비시장 아케이드 설치 현장 점검. [사진=의왕시]

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