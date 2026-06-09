킵스파마, 바이오USA 참가…"항암제·경구 플랫폼 사업화 추진"

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알곡바이오·킵스바이오메드 동반 참가

이데트렉세드 기술이전·공동개발 논의 추진

글로벌 제약사와 대면 미팅 일정 확정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 킵스바이오파마(킵스파마)가 세계 최대 바이오 행사인 바이오 USA에 참가해 항암 신약 후보물질과 경구용 약물 전달 플랫폼의 글로벌 사업화 확대에 나선다.

9일 킵스파마는 오는 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '바이오 인터내셔널 컨벤션 2026(BIO International Convention 2026)'에 참가한다고 밝혔다. 이번 행사에는 미국 자회사 알곡바이오(Algok Bio)와 경구 플랫폼 개발 자회사 킵스바이오메드가 함께 참여한다.

알곡바이오는 엽산수용체 알파(FRα)를 표적하는 저분자 항암제 후보물질 '이데트렉세드(Idetrexed)'를 중심으로 글로벌 제약사들과 사업 협력 논의를 진행할 예정이다. 회사 측은 기술이전(License-out) 및 공동개발 가능성을 검토하기 위해 복수의 글로벌 제약사와 대면 미팅 일정을 확정했다고 설명했다.

킵스바이오파마 로고. [사진=킵스바이오파마]

특히 현재 영국에서 진행 중인 이데트렉세드와 PARP 억제제 병용요법 임상 1b·2a상 관련 개발 현황을 소개하고, 향후 개발 전략에 대한 논의도 이어갈 계획이다.

회사 측은 이데트렉세드가 다양한 항암제와 병용 가능성을 갖춘 후보물질로 평가받고 있으며, 글로벌 제약사들로부터 관련 기술과 개발 방향에 대한 관심이 이어지고 있다고 전했다.

킵스바이오메드는 경구용 펩타이드 약물 전달 플랫폼 '오랄로이드(Oraloid)'를 앞세워 글로벌 파트너링 확대에 나선다. 행사 기간 동안 플랫폼 기술과 흡수율 데이터 등을 소개하고 해외 제약사들과 협력 가능성을 모색할 예정이다.

아울러 경구용 인슐린과 GLP-1 계열 비만치료제 개발 전략을 공유하는 한편, 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 신규 기술 도입 및 사업 협력 기회도 검토할 계획이다.

김하용 킵스파마 총괄대표는 "이번 바이오 USA 참가를 통해 이데트렉세드와 오랄로이드 플랫폼의 경쟁력을 글로벌 시장에 알릴 계획"이라며 "다양한 글로벌 파트너와 협력 방안을 논의하고 사업화 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com