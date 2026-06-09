강기윤 창원시장 당선인 "시민 우선주의를 시정의 최우선 원칙 삼겠다"

창원시장 인수위원회 공식 출범

마창대교 통행료 무료화 검토

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장 당선인이 인수위원회 출범과 관련해 민선9기 시정 운영 원칙과 주요 현안 대응 방향을 밝혔다.

강 당선인은 9일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "인수위원회는 단순한 업무 인수 조직이 아니라 시민과의 약속을 실행하는 준비기구"라며 "시민 우선주의를 시정의 최우선 원칙으로 삼겠다"고 말했다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장 당선인이 9일 오전 11시 창원시청 프레스센터에서 인수위원회 출범과 관련해 민선9기 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 2026.06.09

그러면서 "행정을 시민을 위한 서비스로 전환하고 기업 경영 방식의 효율성을 도입하겠다"며 "정책 판단 기준은 시민 편의와 삶의 개선 여부가 될 것"이라고 강조했다.

인사 운영과 관련해선 공직사회 안정과 실용주의를 내세웠다. 강 당선인은 "편가르기식 인사는 없을 것"이라며 "적재적소 배치와 성과 중심 인사를 통해 일하는 조직 문화를 만들겠다"고 전했다. 인사과장 공개모집에 대해서는 "시정 공백이 길었던 만큼 인사 기능을 우선 정비하기 위한 조치"라고 설명했다.

주요 현안 대응 방향도 제시했다. 강 당선인은 일자리 창출을 최우선 과제로 꼽고 "전 부서가 참여하는 구조를 만들겠다"며 "액화수소 사업 등 갈등 현안은 조기 정리를 검토하고, 마산해양신도시 개발은 전문가 의견을 바탕으로 추진하겠다"고 주장했다.

교통 분야에서는 마창대교 통행료 무료화를 재확인했다. 그는 "도심 교통 정체 해소와 대중교통 활성화를 위한 방안"이라며 "경남도와 협의를 거쳐 일부 재정 부담을 감수하더라도 추진하겠다. 통행료 부담과 정체로 인한 경제적 손실을 비교할 때 정책 효과가 크다"고 지적했다.

재원 대책에 대해서는 기존 예산 구조 조정도 언급했다. 강 당선인은 "불필요하거나 과다 편성된 예산을 재정비해 필요한 분야로 전환하겠다"며 "초중고생 버스요금 지원 등도 기존 제도와 연계하면 재정 부담을 줄일 수 있다"고 전했다.

시의회와의 관계에 대해서는 "정당 구도와 관계없이 합리성과 상식에 기반해 협의하겠다"며 "시민 이익에 부합하는 사안은 수용하고, 그렇지 않은 경우에는 논리로 대응하겠다"고 역설했다.

인수위원회 운영 방향과 관련해서는 "공약 실행 점검, 현안 진단 및 정상화, 공직사회 조직문화 개선 등 세 축으로 추진하겠다"면서 "현장을 중심으로 문제를 발굴하고 해법을 찾는 데 집중하겠다"고 말했다.

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