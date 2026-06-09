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조지훈 전주시장 당선인, '시민주권 열린 전주 위원회' 출범

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  • 조지훈 전주시장 당선인은 9일 인수위 '시민주권 열린 전주 위원회'를 출범했다
  • 인수위는 5개 분과와 3개 특별위원회로 구성해 재정·산업·문화·복지·도시 분야 청사진을 마련한다
  • 조 당선인은 재정 회복·인구위기 대응·피지컬AI 특별도시 조성 등 공약 구체화와 시민 중심 시정 체계 구축을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재정혁신·경제성장 중심 5개 분과·3개 자문위 구성
팔복동 경제통상진흥원에 인수위 설치 본격 업무 돌입

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장 당선인이 민선 9기 시정 운영 방향을 설계할 시장직 인수위원회 '시민주권 열린 전주 위원회'를 출범시키고 본격적인 시정 인수 작업에 들어갔다.

조 당선인은 9일 전주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 인수위원회 구성과 운영 계획을 발표했다.

전주시정 인수위관련 브리핑[사진=조지훈 캠프] 2026.06.09 lbs0964@newspim.com

인수위원회는 전북대학교 부총장 출신인 안국찬 전북대 행정학과 명예교수를 위원장으로, 한동숭 전주대학교 교수를 부위원장으로 위촉했다. 위원회 명칭에는 시민주권과 열린 시정이라는 핵심 가치를 담았다.

위원회는 시정혁신, 경제·산업, 문화·예술, 돌봄·복지, 도시·환경 등 5개 분과와 재정혁신도시 전주, 기업친화 도시 전주, 세계영화도시 전주 등 3개 자문위원회로 구성됐다.

조 당선인은 재정 회복과 인구위기 대응, 피지컬AI 특별도시 조성, 아시아 5대 문화산업도시 육성, 시민 돌봄 책임도시 구축, 신속한 도시개발 등 핵심 공약을 구체화하는 데 인수위원회의 역량을 집중할 계획이라고 밝혔다.

특히 취임 전까지 인수위원회를 중심으로 업무보고와 현안 점검, 세부 과제 발굴을 진행하며 민선 9기 시정 운영의 기반을 마련한다는 방침이다.

인수위원회는 전주 산업 중심지인 팔복동 전북특별자치도경제통상진흥원 4~5층에 사무공간을 마련했으며, 이날 현판식 이후 재정 문제와 주요 개발사업에 대한 현안 보고를 시작으로 공식 활동에 돌입했다.

조 당선인은 "인수위원회 단계부터 기존 관행을 혁신하고 시민 중심의 새로운 시정 체계를 구축하겠다"며 "전주의 미래 성장동력을 확보하고 시민 삶의 질 향상을 위한 정책 설계에 집중하겠다"고 말했다.

민선 9기 전주시장직 인수위원회 '시민주권 열린 전주 위원회' 명단은 다음과 같다.

▲위원장 = 안국찬(전 전북대학교 부총장)

▲부위원장 = 한동숭(전 전북지역문제해결플랫폼 집행위원장)

◇ 시정혁신분과

▲분과위원장 = 김경아(전북대학교 행정학과 교수)

▲위원 = 최한별(전북대학교 행정학과 교수), 강소영(전주지속가능발전협의회 사무처장)

◇ 경제·산업분과

▲분과위원장 = 한동숭(전주대학교 미래융합대학 교수)

▲위원 = 조용로(제조혁신피지컬AI협회 회장), 민형선(하이하우징 대표)

◇ 문화·예술분과

▲분과위원장 = 이재운(전주대학교 역사콘텐츠학과 명예교수)

▲위원 = 김태영(예술시대 협동조합 이사)

◇ 돌봄·복지분과

▲분과위원장 = 고선미(전주의료복지사회적협동조합 전무이사)

▲위원 = 강현석(전북중증장애인자립생활연대 대표), 김서현(전북대학교 사회복지학과 교수)

◇ 도시·환경분과

▲분과위원장 = 안득수(전북대학교 조경학과 명예교수)

▲위원 = 김윤권(전 전북지속가능발전협의회 사무처장), 박상민(유한회사 태산 대표)

◇ 재정혁신도시 전주 특별위원회

▲위원장 = 김갑룡(전 전주대학교 부총장)

▲위원 = 최한별(전북대학교 행정학과 교수), 이상민(익산참여자치 사무처장), 김진옥(전 전주시의회 의원), 임홍래(원광대학교 행정학과 교수), 전영준(지방행정연구원 지방재정경제실)

◇ 기업친화도시 전주 특별위원회

▲위원장 = 김진수(전주대학교 부총장)

▲위원 = 박찬희(전북대학교 기계설계공학부 교수), 김희선(전북대학교 연구처장·간호학과 교수), 원민(전 전주시 사회혁신센터장), 김경아(전북대학교 행정학과 교수)

◇ 세계영화도시 전주 특별위원회

▲위원장 = 정승은(전주대학교 영화방송학과 교수)

▲위원 = 곽효민(전주국제단편영화제 집행위원장), 최강문(작가·다큐멘터리 감독)

 

lbs0964@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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