롯데카드, 삼성전자 구독료 할인카드 '삼성구독엔로카' 출시

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삼성전자 구독료 월 최대 2만7000원 할인

해외 이용금액 2% 할인…AMEX 추가 혜택도

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 삼성전자 구독료 할인 혜택을 담은 특화상품 '삼성구독엔로카'를 출시했다고 9일 밝혔다.

삼성구독엔로카는 삼성전자 구독료 자동납부 시 전월 이용 실적에 따라 할인 혜택을 제공하고, 해외 가맹점 이용금액의 2%를 할인해 주는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 삼성전자 구독료 할인 혜택을 담은 특화상품 '삼성구독엔로카'를 출시했다고 9일 밝혔다. [사진=롯데카드] 2026.06.09 yunyun@newspim.com

삼성전자 구독료 할인은 전월 이용 실적이 50만원 이상이면 월 1만5000원, 100만원 이상이면 월 2만원, 200만원 이상이면 월 2만7000원까지 제공된다.

해외 가맹점 이용 시에는 전월 이용 실적과 관계없이 이용금액의 2%를 월 최대 2만원까지 할인받을 수 있다.

아메리칸 익스프레스(AMEX) 브랜드로 삼성구독엔로카를 발급받은 고객에게는 추가 할인 혜택도 제공된다. 전월 이용 실적이 50만원, 100만원, 200만원 이상일 경우 각각 7000원, 6000원, 3000원이 추가로 할인된다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. 오는 7월 31일까지 삼성구독엔로카로 10만원 이상 이용하면 2만원 캐시백 혜택을 받을 수 있다. 자세한 이벤트 대상과 내용은 롯데카드와 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

카드 신청은 롯데카드 디지로카앱 또는 홈페이지에서 가능하다. 연회비는 2만원이다.

롯데카드 관계자는 "삼성전자의 AI 구독클럽 올인원 2.0은 비스포크 AI 얼음정수기 등 다양한 구독 가전을 제공해 고객들에게 인기를 얻고 있는 서비스"라며 "삼성구독엔로카를 이용하면 일상 결제가 구독료 할인으로 이어져 매월 구독료 부담을 낮출 수 있다"고 말했다.

yunyun@newspim.com