경기도서관, 6월 한 달간 'AI 창작챌린지' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도서관이 9일 도민 대상 AI 창작챌린지를 한 달간 운영한다고 밝혔다.
- 시니어·성인 대상 생성형 AI 실습 교육과 어린이 가족 웹페이지 경진대회를 경기도서관 AI 스튜디오에서 연다.
- 경기도서관은 도민의 일상 AI 활용을 돕는 교육 프로그램을 앞으로도 확대하겠다고 했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 도민들이 인공지능(AI) 기술을 쉽고 친숙하게 접할 수 있도록 6월 한 달간 세대별 맞춤형 프로그램 'AI 창작챌린지'를 운영한다고 9일 밝혔다.
도서관에 따르면 AI 창작챌린지는 생성형 AI를 활용한 시니어·성인 실습형 교육 2개 과정과 어린이 가족 참여형 경진대회 1개 과정으로 구성됐다. 모든 프로그램은 경기도서관 지하 1층 AI 스튜디오에서 진행된다.
'생성형 AI 잘 쓰는 K-시니어'는 만 60세 이상을 대상으로 하는 4회 과정으로 9일부터 30일까지 매주 화요일마다 운영된다. 건강 챗봇 만들기, AI 여행 계획 세우기, AI 안부 카드 제작, 디지털 자서전 작성 등 실생활에 활용할 수 있는 내용을 담았다.
성인 취업 준비생과 이직 희망자를 위한 'AI로 취업 점프업! 하기' 특강은 18일 오후 5시에 열린다. 생성형 AI를 활용한 자기소개서 작성과 면접 준비, 경력 포트폴리오 제작 등 취업 역량 강화에 도움이 되는 실습 중심 교육으로 꾸렸다.
가족 참여형 행사인 'AI 웹페이지 경진대회 : 나도 웹페이지 개발자!'는 27일 오후 1시에 시작된다. 초등학교 4~6학년 학생과 보호자가 한 팀을 이루는 대회로 AI 활용 바이브 코딩을 사용해 'K-컬처' 주제의 웹페이지를 제작하면 된다. 심사로 선정된 우수 참가팀에는 경품이 제공된다.
윤명희 경기도서관장은 "도민들이 AI를 어렵지 않게 배우고 일상에서 활용할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com