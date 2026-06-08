경남 2개 고교 '협약형 특성화고' 선정…진주·창원 기계공고

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45억 원씩 지원 받아…항공·AI 제조 인재 양성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 2026년 교육부 협약형 특성화고 공모에서 진주기계공업고와 창원기계공업고가 선정됐다고 8일 밝혔다.

2026년 교육부 공모인 협약형 특성화고등학교에 진주기계공업고등학교와 창원기계공업고등학교가 선정되었다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.02.

이번 선정으로 진주기계공고는 항공·위성 분야, 창원기계공고는 피지컬 에이아이 기반 제조 기술 인재 양성에 나선다. 협약형 특성화고는 지역 전략산업과 연계한 고졸 기술인재를 키우고 교육과 취업, 지역 정주로 이어지는 성장 체계를 구축하는 사업이다.

선정 학교에는 5년간 총 45억 원이 지원된다. 경남교육청은 이를 통해 지역 산업 수요에 맞춘 교육과정 운영, 산학관 협력 현장실습, 취업과 후학습 연계 프로그램을 추진한다.

진주기계공고는 항공·위성 산업의 제작과 운용, 인프라 분야를 아우르는 교육과정을 운영한다. 창원기계공고는 인공지능과 기계, 전기, 로봇 기술을 결합한 교육과정으로 스마트 제조 인재를 양성한다.

사업은 경남교육청과 경남도를 중심으로 지자체, 기업, 대학, 유관기관이 참여하는 협력 체계로 운영된다. 진주기계공고는 진주시와 ㈜아스트, 경상국립대, 한국산업인력공단 등과 협력한다. 창원기계공고는 창원시, 지엠비코리아㈜, 경남테크노파크, 국립창원대, 한국폴리텍대와 컨소시엄을 구성했다.

도교육청은 2024년 선정된 경남해양과학고와 함께 협약형 특성화고 운영 기반을 확대하게 됐다.

news2349@newspim.com