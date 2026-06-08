전남광주 통합교육감 인수위 'K-교육특별시 준비위' 출범…12인 구성

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김경범 서울대 교수 등 상견례

'우리가 만드는 대한민국 교육' 슬로건

[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주통합특별시교육감 당선인이 통합교육청 출범을 위한 준비위원회를 구성하고 본격 행보에 들어갔다.

김대중 당선인은 8일 'K-교육특별시 준비위원회'를 출범시키고 첫 상견례를 열어 통합교육청 운영 방향과 세부 계획을 논의했다. 준비위는 오는 9일 광주학생독립운동기념관을 참배한 뒤 광주시교육청에서 기자회견을 열고 비전을 공개할 예정이다.

'K-교육특별시 준비위원회'상견례. [사진=K-교육특별시 준비위원회] 2026.06.08 ej7648@newspim.com

이번 준비위는 '우리가 만드는 대한민국 교육'을 슬로건으로 내걸고 선거 공약을 실무 과제로 신속히 전환하기 위해 마련됐다. 조직은 형식적 자문기구를 넘어 현장 중심 실행 조직으로 구성됐다.

위원장은 서울대 교수 출신이자 국가교육위원회 대입특위 위원인 김경범 교수가 맡았다.

부위원장은 문승태 전 순천대 부총장이 맡았으며 ▲김용태(전 전교조 광주지부장) ▲오경미(전 광주시교육청 교육국장) ▲임창옥(전 참교육학부모회 전남지부장) ▲이환호(전 고려고 교장) ▲강영(광주송정초 교장) ▲김두석(광주서부교육지원청 사무관) ▲안병모(전남교육청 정책연구소장) ▲한창수(영강초 교장) ▲김권오(순천선혜학교 사무관) ▲김인(목포여고 사무관) 등으로 구성됐다. 대변인은 김성수 전 전남일보 취재국장이 맡았다.

준비위는 10일 출범식을 시작으로 7월 31일까지 운영되며 광주와 전남에 각각 본부를 두고 균형 있는 통합을 추진한다.

김경범 위원장은 "광주와 전남의 안정적 통합과 함께 새로운 교육 표준을 제시하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com