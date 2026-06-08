대전교통공사, 밀폐공간·폭발위험 집중 점검…중대재해 예방 강화

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전교통공사가 산업재해 예방과 시민 안전 확보를 위해 밀폐공간·폭발위험 집중 점검 등 현장 위험요인 관리 강화에 나섰다.

대전교통공사는 8일 본사 재난안전상황실에서 안전보건경영위원회를 열고 중대재해 예방 대책과 현장 안전관리 방안을 논의했다고 밝혔다.

안전보건경영위원회. [사진=대전교통공사] 2026.06.08 gyun507@newspim.com

안전보건경영위원회는 공사 사장을 비롯해 안전보건 전담부서 책임자, 근로자 대표, 산업안전·보건 전문가 등 11명으로 구성된 자문기구로 근로자와 시민 모두의 안전을 확보하기 위한 정책과 제도를 심의·자문하는 역할을 맡고 있다.

이날 회의에서는 밀폐공간 작업 시 발생할 수 있는 질식사고 예방 대책과 도장실 내 화재·폭발 위험 관리 방안이 중점적으로 다뤄졌다.

위원들은 현장 여건을 반영한 안전관리 체계 구축 방안을 논의하고 도장시설의 위험요인을 체계적으로 관리하기 위한 폭발위험장소 구분도 작성 및 운영 방안에 대해 의견을 제시했다.

공사는 이번 논의를 바탕으로 현장 위험성 평가를 강화하고 잠재적 사고 요인을 사전에 제거하는 예방 중심의 안전관리 체계를 확대할 방침이다.

특히 작업장 안전 확보뿐 아니라 도시철도 운영 과정에서 발생할 수 있는 각종 안전사고를 줄여 시민들이 보다 안심하고 도시철도를 이용할 수 있는 환경 조성에 주력할 계획이다.

이광축 사장은 "안전은 공공교통기관의 가장 기본적인 책무"라며 "현장 곳곳의 위험요인을 세밀하게 점검하고 개선해 근로자와 시민 모두가 안심할 수 있는 안전한 도시철도 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com