서울시향, 여의도 한강공원서 무료 강변음악회

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 서울시립교향악단이 6월 13일 오후 7시 30분 여의도 한강공원 물빛무대 앞 광장에서 '창립 65주년 기념 한국경제인협회와 함께하는 서울시향 강변음악회'를 누구나 무료로 즐길 수 있는 야외 공연으로 개최한다.

2025 서울시향 강변음악회 모습. [사진= 서울시향]

지휘는 지난 5월 서울시향 정기공연에서 지휘와 피아노를 동시에 소화하며 화제를 모은 김선욱이 맡는다. 협연진도 화려하다. 2017년 반 클라이번 국제 콩쿠르 우승 이후 세계 무대의 러브콜을 받고 있는 피아니스트 선우예권, 2023년 만 14세의 나이로 스위스 티보르 버르거 국제 콩쿠르 역대 최연소 우승을 차지한 바이올리니스트 김서현이 서울시향과 함께 무대에 오른다.

공연은 바그너 오페라 '뉘른베르크의 명가수' 1막 전주곡으로 힘차게 문을 연다. 이어 김서현이 코른골트 바이올린 협주곡 1·3악장을 협연하고, 바그너 '로엔그린' 1막 전주곡이 초여름 한강을 신비로운 분위기로 물들인다. 후반부에는 선우예권이 라흐마니노프 '파가니니 주제에 의한 랩소디'를 선보이며, 바그너 '탄호이저' 서곡으로 공연의 대미를 장식한다. 공연 후에는 한강 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이가 펼쳐진다.

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