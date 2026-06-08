현정화, 강릉세계마스터즈에서 '현역 복귀'…"생활탁구가 더 어렵네요"

'1호 선수'로 직접 출전한 레전드 "우승은 몰라도 갈 수 있는 데까지 가겠다"

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 1988 서울올림픽 금메달리스트이자 XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 집행위원장인 현정화가 강릉 코트에 '선수'로 다시 섰다. 대회를 준비하는 조직위원장이면서도 1호 선수로 직접 출전한 그는 여자 55~59세부 단식 예선에서 3전 전승을 거두며 128강 토너먼트에 선착했다.

현 위원장은 지난 7일 저녁 강릉 오발(스피드스케이팅경기장)에서 열린 여자 55~59세부 단식 예선 4그룹에 나서 덴마크 피아 톨회이(Pia Toelhoej), 한국 임혜숙, 아일랜드 쿽 추이 린(KWOK Chui Lin)을 차례로 꺾었다. 결과만 놓고 보면 완벽한 전승이지만, 그는 "생각보다 많이 깎이고 밀리고 박자가 달라 당황했다"며 웃을 만큼 결코 쉽지 않은 승부였다.

XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 집행위원장인 현정화가 강릉 오발 코트에서 선수로 복귀해 경기에 나서고 있다.[사진=XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구 선수권대회 조직위원회] 2026.06.08 onemoregive@newspim.com

특히 임혜숙 씨와의 경기에서는 두 번째 게임을 내준 데 이어 세 번째 게임에서도 끌려가며 위기를 맞았다. 끝내 특유의 집중력으로 경기를 뒤집은 그는 "선수들과 하는 경기와는 또 다르다. 생활탁구는 연결도 많고 다른 구질이 온다"며 "이제는 내가 다 치려고 하기보다 연결도 해야 할 것 같다"고 생활탁구 적응기를 전했다.

현 위원장이 말한 '또 다른 세계'는 경기장 풍경에서도 드러났다. 세계선수권 개인·복식·혼합복식·단체전 '풀하우스' 경력을 지닌 레전드의 복귀전이었지만 치열한 랠리 사이사이에는 세계 탁구 관계자와 생활탁구 동호인들이 함께 웃고 환호하는 세계마스터즈 특유의 분위기가 이어졌다.

덴마크 피아 톨회이와의 경기에서는 국제탁구연맹(ITTF) 페트라 쇠링 회장이 직접 상대 벤치에 앉아 시선을 모았다. 피아 톨회이는 쇠링 회장의 복식 파트너로 세계 탁구 행정 수장과 생활탁구인이 한 코트 위에서 어우러지는 장면이 연출됐다.

한국 벤치에는 박상준 한국마사회 감독과 함께 열혈 탁구 동호인으로 알려진 채문선 전 대한탁구협회 부회장(탈리다쿰 대표)이 자리해 현 위원장을 지원했다.

현 위원장과 접전을 펼친 임혜숙 씨도 "같은 그룹에 현정화 감독님이 계셔서 실은 당황했고 부담도 됐지만 막상 경기해보니 편안하게 해 주셨다"며 "어려운 서브보다 랠리를 이어갈 수 있게 해 주셔서 평생 좋은 추억이 될 것 같다"고 소감을 전했다. 경남 양산 네오탁구장에서 운동하는 순수 생활체육 동호인인 그는 "세계선수권 챔피언과 한 코트에 섰다"는 사실만으로도 감격을 감추지 못했다.

현 위원장은 이번 대회를 앞두고 가장 먼저 참가 신청서를 낸 '1호 선수'다. 집행위원장으로 대회를 준비하면서도 직접 라켓을 잡은 그는 개막 전 "세계마스터즈는 1등을 위해 참가하는 대회가 아니라 세계 탁구인들의 축제이자 화합의 장"이라고 강조해 왔다.

현 위원장이 출전하는 여자 55~59세부 단식 본선은 128강 토너먼트로 9일부터 본격 돌입한다. 예선을 무패로 마쳤지만 올림픽 금메달 리스트라는 이름도, 세계 챔피언이라는 경력도 이 무대에서 승리를 보장하지는 않는다.

같은 부문에는 한국 생활탁구 최강자로 꼽히는 노미화 씨와 세계마스터즈탁구선수권대회에서 한국 선수로 유일하게 금메달을 따낸 방정화 씨 등 강자들이 대거 포진해 있다. 여기에 생활탁구 특유의 구질과 경기 운영이 변수로 작용할 경우 현 위원장의 길은 더욱 험난해질 수 있다.

대회를 책임지는 운영자이자 다시 라켓을 잡은 한 명의 선수로서 현정화 위원장의 강릉 도전은 이제 '진짜 승부'로 향한다. XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 역시 그와 함께 절정을 향해 치닫고 있다.

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