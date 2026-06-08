신용한 '충북 대전환 설계' 인수위 출범

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위원장에 이강일· 부위원장 이재한…"혁신·실용·민생 중심 도정 준비"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사 당선인이 민선 9기 도정 출범을 앞두고 인수위원회 명칭을 '충북 대전환 인수위원회'로 확정하고 핵심 인선을 8일 발표했다.

수도권 집중과 산업구조 재편, 지방 소멸 위기 등 복합 난제를 돌파하기 위한 '실행형 인수위' 구성에 방점을 찍었다는 평가다.

신용한 충북지사 당선인. [사진=뉴스핌DB]

신 당선인은 이날 "새 도정은 과거 관행을 답습하는 수준을 넘어 중앙정부와 긴밀히 협력하고 지역 역량을 결집해 '충북 주도 성장'을 이끌어야 한다"고 밝혔다.

이어 "선거 과정에서 확인된 도민 요구는 혁신과 실용, 민생이었다"며 "각 분야에서 검증된 전문성과 경험, 통합의 리더십을 최우선 기준으로 인선을 단행했다"고 설명했다.

인수위원장에는 이강일 국회의원(청주 상당)이 임명됐다.

부위원장에는 이재한 전 중소기업중앙회 부회장이 이름을 올렸다.

자문위원장에는 송기섭 전 진천군수가, 자문위 부위원장에는 장선배 전 충북도의회 의장이 각각 선임됐다.

대변인은 허창원 전 충북도의원이 맡는다.

이번 인선은 정치·행정·경제·의정 전반에서 혁신 역량을 갖춘 인사를 전면 배치해 정책 설계와 실행력을 동시에 확보하려는 의도로 풀이된다.

특히 기업 현장과 지방행정 경험을 두루 갖춘 인사들을 포진시켜 지역 산업 경쟁력 강화와 민생 현안 대응에 속도를 낼 것으로 보인다.

신 당선인은 "충북은 청년 인구 유출과 지방소멸 위기 등 중대한 도전에 직면해 있다"며 "인수위를 중심으로 도정 청사진을 구체화하고 취임 즉시 성과를 낼 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com