경남도 '청년 버스킹 챌린지' 남해서 첫 예선…경쟁률 역대 최다

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노래 34팀, 밴드 25팀, 댄스 10팀

공연 영상 유튜브 공개·도민 투표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 남해유배문학관에서 청년 버스킹 문화 활성화를 위한 행사가 열린다.

도는 오는 13일 오후 5시 남해유배문화관 주무대에서 '2026 경남 청년 버스킹 챌린지' 노래 부문 예선을 진행한다고 8일 밝혔다.

2026경남청년버스킹챌린지예선 홍보 포스터[사진=경남도] 2026.06.08

도는 올해 대회를 기존 노래 중심 구조에서 노래, 밴드·악기연주, 댄스 등 3개 분야로 확대했다. 참가 영역을 넓혀 다양한 형식의 청년 버스킹을 수용하고자 했다는 설명이다.

시상 방식도 손질했다. 그동안 대상 수상팀에만 제공하던 싱글앨범 발매 지원을 대신해, 모든 참가자가 함께 무대를 꾸미는 콘서트 방식을 새로 도입했다. 예선부터 본선, 콘서트까지 출연료를 상향 조정해 참가 청년들에 대한 실질적 지원도 강화했다.

참가 접수는 지난 4월 22일부터 5월 19일까지 경남 청년정보플랫폼을 통해 진행됐다. 올해 대회에는 총 69개 팀이 지원해 역대 가장 많은 신청 팀 수를 기록했다. 분야별로는 노래 34팀, 밴드·악기연주 25팀, 댄스 10팀이 접수됐고 이 가운데 노래 분야 경쟁률이 가장 높았다.

도는 참가자들이 제출한 공연 영상을 바탕으로 전문가 심사위원 점수와 그간의 버스킹 활동 경력을 합산해 분야별 10팀씩 모두 30팀을 예선 진출자로 선정했다.

가장 먼저 치러지는 노래 분야 예선은 13일 오후 5시 남해유배문학관 주무대에서 열린다. 노래 부문 예선에는 박소연, 류희망, 플루이드, 김규민, 박순호, HOOK, 이준철, 홍창현, 김성엽, 임준형 등 10개 팀이 무대에 오른다.

현장을 찾기 어려운 도민을 위해 노래 예선 영상은 15일 오후 2시 유튜브 채널 '경남청년'을 통해 공개된다. 도는 13일부터 26일까지 경남 청년정보플랫폼에서 온라인 투표를 진행해 도민 선호도 결과를 심사에 반영할 예정이다.

도는 노래 예선 이후 오는 27일 마산로봇랜드에서 밴드·악기연주 예선을 7월 11일 통영 강구안 일원에서 댄스 예선을 각각 진행한다. 각 분야 예선을 통해 본선 진출 팀을 가릴 방침이다.

news2349@newspim.com