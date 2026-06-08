세종시, 전기차 보급 앞당긴다…10일부터 265대 추가 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 전기차 구매 수요 증가에 대응하기 위해 하반기 전기자동차 보급사업을 예정보다 한 달가량 앞당겨 시행한다.

세종시는 당초 7월 추진 예정이던 전기자동차 민간 보급 2차 사업 접수를 오는 10일 오후 2시부터 시작한다고 8일 밝혔다.

현대차 아이오닉 5 차량이 PnC 적용 충전소에서 충전하는 모습 [사진=현대차그룹]

이번 사업에는 총 25억 원의 예산이 투입되며 전기승용차 251대와 전기화물차 14대 등 모두 265대가 지원 대상이다.

차종별 신청 일정은 다르다. 전기승용차는 10일부터 신청할 수 있으며 전기화물차는 오는 17일부터 접수가 가능하다.

전기차 구매를 희망하는 시민은 차량 제작사 또는 수입사와 계약을 체결한 뒤 보조금 신청 절차를 대행 요청하면 된다.

시는 최근 친환경 차량에 대한 관심이 높아지고 전기차 구매 수요가 꾸준히 증가함에 따라 지원 시기를 앞당겨 시민들의 구매 부담을 덜고 친환경 교통 전환을 촉진한다는 계획이다.

지원 대상 차종과 보조금 규모, 신청 방법 등 세부 사항은 무공해차 통합누리집과 세종시 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

김은희 세종시 환경정책과장은 "에너지 가격 변동과 전기차 시장 상황을 종합적으로 고려해 하반기 지원 물량을 조기에 공급하기로 결정했다"며 "앞으로도 친환경 자동차 보급 확대와 탄소중립 실현을 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com