전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.07 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[LIV] 안병훈, 스페인 대회 3R 공동 16위... 시즌 두 번째 톱10 정조준

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 안병훈이 6일 LIV 골프 안달루시아 3라운드에서 1언더파를 치며 공동 16위로 올라 시즌 두 번째 톱10 도전에 나섰다
  • 송영한은 2언더파로 공동 21위, 문도엽과 김민규는 각각 3오버파 공동 29위, 7오버파 공동 44위로 부진했다
  • 해턴이 10언더파 단독 선두에 오른 가운데 디트리·가르시아·람·존슨 등이 상위권에서 우승 경쟁을 이어가고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 안병훈이 LIV 골프 안달루시아에서 안정적인 경기력을 선보이며 시즌 두 번째 톱10 진입 가능성을 이어갔다.

안병훈은 6일(현지시간) 스페인 안달루시아 소토그란데의 레알 클럽 발데라마(파71)에서 열린 LIV 골프 안달루시아 3라운드에서 버디 4개와 보기 3개를 기록하며 1언더파 70타를 적어냈다.

[서울=뉴스핌] 안병훈. [사진 = LIV 골프] 2026.06.07 wcn05002@newspim.com

중간합계 이븐파 213타를 기록한 안병훈은 전날(6일)보다 순위를 끌어올리며 공동 16위에 자리했다. 선두 티럴 해턴(잉글랜드·10언더파 203타)과는 10타 차로 우승 경쟁은 쉽지 않은 상황이지만, 단독 10위 브랜던 그레이스(남아프리카공화국·3언더파 210타)와는 3타 차에 불과해 마지막 라운드 결과에 따라 톱10 진입이 충분히 가능하다.

이번 시즌 코리안 골프클럽 주장으로 활약 중인 안병훈은 최근 다소 주춤했던 흐름 속에서도 이번 대회에서는 꾸준한 경기력을 선보이며 반등의 계기를 마련하고 있다.

이날 안병훈은 6번 홀(파3)에서 경기를 시작했지만 출발은 좋지 않았다. 첫 홀부터 보기를 기록한 데 이어 8번 홀(파4)에서도 한 타를 더 잃으며 흔들렸다.

그러나 곧바로 반격에 나섰다. 9번 홀(파4)에서 첫 버디를 낚으며 분위기를 바꾼 안병훈은 11번 홀(파5)과 12번 홀(파3)에서 연속 버디를 성공시키며 순식간에 언더파 영역으로 올라섰다.

후반 들어서는 다소 기복 있는 모습을 보였다. 18번 홀(파4)에서 보기를 범하며 상승세가 꺾이는 듯했지만, 1번 홀(파4)에서 다시 버디를 잡아내며 1언더파로 라운드를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=LIV골프 코리아에 출전한 송영한이 그린 라이를 살피고 있다. [사진=LIV골프] 2026.05.31 iaspire@newspim.com

한국 선수들의 활약도 이어졌다. 송영한은 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 69타를 기록, 중간합계 1오버파 214타로 공동 21위에 올라 상위권 도약의 발판을 마련했다.

문도엽은 다소 아쉬운 하루를 보냈다. 전반 9개 홀에서 보기만 4개를 기록하며 크게 흔들렸지만, 마지막 3개 홀에서 버디 2개를 잡아내며 만회했다. 이날 2오버파 73타를 적어낸 문도엽은 중간합계 3오버파 216타로 공동 29위에 자리했다.

김민규는 좀처럼 반등하지 못했다. 전날 7오버파의 부진을 겪은 데 이어 이날도 2오버파 73타를 기록했다. 중간합계 7오버파 220타로 공동 44위에 머물며 최하위권에서 벗어나지 못했다.

선두 경쟁에서는 해턴이 가장 유리한 고지를 점했다. 해턴은 중간합계 10언더파 203타로 단독 선두를 달리며 2024년 미국 내슈빌 대회 이후 약 2년 만의 LIV 개인전 우승에 도전한다.

토마스 디트리(벨기에)는 8언더파 205타로 단독 2위에 올라 선두를 2타 차로 추격했고, 홈 팬들의 응원을 받고 있는 세르히오 가르시아(스페인)는 6언더파 207타로 단독 3위에 자리했다. 또 다른 LIV 스타 욘 람(스페인)은 5언더파로 상위권 경쟁을 이어갔다.

더스틴 존슨(미국)의 상승세도 눈길을 끌었다. 존슨은 이날 3번 홀(파3)에서 홀인원을 기록하는 행운과 함께 무려 7타를 줄이며 중간합계 5언더파 208타를 기록, 공동 4위까지 도약했다.

지난주 한국에서 열린 LIV 코리아에서 정상에 올랐던 호아킨 니만(칠레)은 중간합계 3오버파 216타로 공동 29위에 머물렀다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동