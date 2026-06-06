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[핌in잠실] '타임 직후 사구'에 폭발한 키움 임병욱... 잠실 뒤흔든 벤치클리어링

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  • 두산 최민석이 6일 잠실 경기서 사구를 던져 키움 임병욱과 올 시즌 첫 벤치클리어링이 발생했다
  • 양팀 선수·코칭스태프가 그라운드로 몰려나와 긴장됐으나 과격한 충돌 없이 대치만 이어졌다
  • 최민석이 거듭 사과하고 임병욱도 이를 받아들이며 퇴장·징계 없이 해프닝으로 마무리됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 두산과 키움의 맞대결 도중 올 시즌 KBO리그 첫 벤치클리어링이 발생했다.

벤치클리어링은 6일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과 키움의 주말 3연전 두 번째 경기에서 나왔다.

[서울=뉴스핌] 6일 잠실에서 열린 두산과 키움의 경기에서 두산 선발 최민석의 사구에 키움 임병욱이 참지 못하자 벤치클리어링이 발발했다. [사진 = 티빙 중계화면] 2026.06.06 wcn05002@newspim.com

당시 두산이 6-1로 앞선 6회초. 마운드에는 이날 선발로 나서 호투를 이어가던 최민석이 올라 있었다. 최민석은 5회까지 1실점으로 키움 타선을 효과적으로 막아내며 시즌 최고의 투구를 펼치고 있었다.

문제의 장면은 선두타자 임병욱의 타석에서 발생했다. 좌타자 임병욱은 초구로 시속 141㎞의 컷 패스트볼을 지켜봤다. 이후 타석에서 한 차례 타임을 요청했고, 주심이 이를 받아들였다. 잠시 흐름이 끊긴 뒤 다시 경기가 재개됐다.

최민석이 던진 두 번째 공은 시속 145㎞ 투심 패스트볼이었다. 하지만 공은 스트라이크존 안으로 향하지 않았고 그대로 임병욱의 왼쪽 골반과 엉덩이 부근을 강타했다.

사구가 나오자 최민석은 곧바로 모자를 벗으며 사과의 뜻을 전했다. 그러나 임병욱은 쉽게 감정을 추스르지 못했다. 타임 요청 직후 몸쪽 깊숙한 공이 날아온 상황이었기에 순간적으로 고의성이 있다고 판단한 것으로 보였다.

[서울=뉴스핌] 6일 잠실에서 열린 두산과 키움의 경기에서 두산 선발 최민석의 사구에 키움 임병욱이 참지 못하자 벤치클리어링이 발발했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.06.06 wcn05002@newspim.com

임병욱은 공에 맞은 직후 불쾌한 표정을 지으며 마운드 방향으로 몇 걸음 걸어 나갔다. 이에 두산 포수 양의지가 재빨리 임병욱을 막아섰고, 김갑수 주심도 함께 나서 상황을 진정시키기 위해 노력했다.

하지만 이미 양 팀 더그아웃은 술렁이기 시작했다. 키움과 두산 선수들은 벤치를 박차고 그라운드로 뛰어나왔고, 불펜에 있던 선수들까지 합류하면서 잠실구장에는 긴장감이 감돌았다. 선수들이 홈플레이트 인근에 모여들며 벤치클리어링이 형성됐다.

다행히 과격한 충돌은 없었다. 양 팀 코칭스태프와 베테랑 선수들이 적극적으로 선수들을 말렸고, 서로 이야기를 나누며 상황을 정리했다. 무엇보다 최민석이 지속적으로 사과의 뜻을 표현한 것이 갈등이 더 커지는 것을 막았다.

최민석은 사구 직후 모자를 벗어 미안함을 전한 데 이어 벤치클리어링이 정리된 뒤에도 다시 한 번 임병욱을 향해 고개를 숙였다. 임병욱이 1루로 걸어 나가는 순간에도 재차 모자를 벗으며 사과의 뜻을 나타냈다.

[서울=뉴스핌] 6일 잠실에서 열린 두산과 키움의 경기에서 두산 선발 최민석의 사구에 키움 임병욱이 참지 못하자 벤치클리어링이 발발했다. [사진 = 두산 베어스] 2026.06.06 wcn05002@newspim.com

결국 임병욱도 이를 받아들이며 상황은 큰 충돌 없이 일단락됐다. 올 시즌 KBO리그 첫 벤치클리어링은 잠시 긴장감을 만들었지만, 다행히 퇴장자나 추가 징계 사안 없이 해프닝으로 마무리됐다.

위기를 넘긴 최민석은 흔들리지 않았다. 사구로 선두타자를 내보냈지만 이후 후속 타자들을 침착하게 처리했다. 최주환과 김웅빈을 연속 삼진으로 돌려세웠고, 여동욱을 우익수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 끝냈다.

wcn05002@newspim.com

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