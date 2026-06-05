청와대, 조정식 국회의장 당선 축하…"국회와 함께 책임있는 역할 다할 것"

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22대 국회 후반기 국회의장단 선출

국회의장 조정식, 부의장 남인순·박덕흠

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 5일 22대 국회 후반기 국회의장단 선출에 "청와대는 민생 회복과 경제성장, 국민 통합이라는 시대적 과제를 해결하기 위해 국회와 긴밀히 소통하며 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 내고 "조정식 국회의장의 선출을 진심으로 축하드린다. 함께 선출된 남인순, 박덕흠 국회부의장에게도 축하의 말씀을 전한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 22대 하반기 국회의장에 선출된 조정식 더불어민주당 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제01차 본회의에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.06.05 jk31@newspim.com

강 수석대변인은 "이재명 정부는 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들 수 있도록 국회와 함께 책임 있는 역할을 다하겠다"고 강조했다.

조정식 더불어민주당 의원은 이날 국회 본회의에서 진행된 국회의장 선거에서 재석 276명 중 찬성 267표를 얻어 당선됐다.

조 의장은 당선 인사에서 "속도감 있는 입법으로 국민께 정치 효능감을 드리겠다"며 "본회의 개최를 정례화하고, 상임위와 법사위를 통과한 법률은 회기 내에 본회의 처리를 원칙으로 하겠다"고 공언했다.

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