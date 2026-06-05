앤팀, 빌보드 재팬 상반기 결산 자체 최고 성적…'톱 앨범 세일즈' 2위

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀(&TEAM)이 일본과 미국 주요 음악 차트에서 잇달아 성과를 거두며 글로벌 성장세를 입증했다.

5일 빌보드 재팬이 발표한 2026년 상반기 결산 차트에 따르면, 앤팀이 지난 4월 21일 발매한 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)'가 '톱 앨범 세일즈'(집계 기간 2025년 11월 24일~2026년 5월 24일) 2위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.06.05 moonddo00@newspim.com

또한 앤팀은 종합 송 차트와 종합 앨범 차트의 포인트를 합산한 아티스트 랭킹 '아티스트 100'에서도 31위에 랭크됐다.

앤팀의 기세는 일본을 넘어 세계 최대 음악 시장인 미국으로도 확장되고 있다. 이들은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 52위로 첫 진입했고, '이머징 아티스트' 차트에서도 두 번째 1위를 차지했다.

'위 온 파이어'는 발매 첫날 109만 장 이상의 판매량을 기록했다. 이로써 앤팀은 '골 인 블라인드(Go in Blind)', '백 투 라이프(Back to Life)'에 이어 세 작품 연속 밀리언셀러 달성이라는 금자탑을 세웠다.

이 같은 성과를 발판 삼아 앤팀은 글로벌 무대에서 영향력을 키워가고 있다. 이들은 지난달 13일부터 아시아 투어 '2026 &TEAM 콘서트 투어 '블레이즈 더 웨이'(CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY')'를 진행 중이며, 오는 9월 5~6일에는 일본 사이타마현 베루나 돔에서 데뷔 후 첫 단독 돔 공연을 개최한다.

한편 오는 7일에는 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 열리는 '2026 위버스콘 페스티벌'에 출연한다.

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