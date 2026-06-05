밀양시 '마음치유, 봄처럼' 프로그램 운영…경도인지장애 대상

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미술과 무용 결합한 예술치유 과정

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 경도인지장애 어르신을 대상으로 문화예술 기반 치유 프로그램을 운영한다.

시는 경도인지장애 어르신의 인지기능 향상과 정서 안정을 지원하기 위한 '마음치유, 봄처럼' 사업을 추진한다고 5일 밝혔다.

경남 밀양시가 운영하고 있는 2026년 문화로 치유 지원사업 '마음치유, 봄처럼'[사진=밀양시] 2026.06.05

이 사업은 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 주최하는 문화예술 치유 지원사업으로 치매 고위험군을 포함한 대상자에게 예술치료 중심 프로그램을 제공한다. 밀양시 치매안심센터가 참여기관으로 선정돼 전문 예술치유 단체와 협력해 운영한다.

프로그램은 이날부터 11월 6일까지 매주 금요일 총 20회 과정으로 진행된다. 전문 예술치료사와 예술가가 참여해 미술과 무용을 결합한 통합형 예술치유 프로그램을 운영한다.

미술 치유 과정에서는 탈 만들기와 팔찌 제작 등 창작 활동을 통해 감정 표현과 심리 안정을 돕고 무용 치유 과정에서는 커트 댄스와 트로트 댄스 등 신체활동을 통해 인지기능 유지와 신체 기능 향상을 지원한다.

참여 어르신은 "기존 프로그램과 다른 방식으로 즐겁게 참여하고 있다"며 "지속적으로 참여하고 싶다"고 말했다.

news2349@newspim.com