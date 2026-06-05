안양시, 여름철 풍수해 대비 '안전점검의 날 합동 캠페인' 실시

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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 본격적인 여름철 풍수해 대책 기간을 맞아 시민들의 안전의식을 높이고 재해를 예방하기 위한 대대적인 홍보 활동을 펼쳤다.

안양시가 4일 오후 안양역 일대에서 여름철 풍수해 대비 행동요령 전파를 위한 안전점검의 날 캠페인을 진행했다. [사진=안양시]

시는 지난 4일 안양역 일대에서 여름철 풍수해 대비 행동요령 전파를 위한 '안전점검의 날 합동 캠페인'을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 이상기후로 인해 집중호우와 태풍 등 풍수해 발생 빈도가 높아짐에 따라 시민들이 스스로 재난에 대처할 수 있는 행동 요령을 숙지하도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 캠페인에는 이계삼 안양시 부시장을 비롯해 시·구청 관계 공무원, 안양소방서, 자율방재단 등 150여 명이 참여했다.

참가자들은 유동 인구가 많은 안양역 1번 출구 앞에 집결해 인근 상가와 거리에서 집중적인 홍보 활동을 전개했다.

참가자들은 시민들을 대상으로 ▲기상정보 수시 확인 ▲집중호우 시 하천·산비탈·급경사지 등 위험지역 접근 금지 ▲막힌 배수구 점검 및 정비 ▲침수 우려 시 차량 고지대 이동 주차 등 가정과 일상생활에서 실천할 수 있는 핵심 행동요령을 전파하고 관련 홍보물을 배부했다.

시 관계자는 "풍수해는 철저한 사전 대비와 신속한 행동요령 실천으로 피해를 크게 줄일 수 있다"며 "앞으로도 시민들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 재난 취약지역을 철저히 점검하고 지속적인 홍보 활동을 이어 가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com