金총리 "열대야주의보, 취약계층 보호로 이어지도록 기관 협업 강화"

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5일 기상청 찾아 여름철 방재기상·지진대책 점검

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 5일 "올해 신설되는 열대야주의보 등이 고령자 등 취약계층 보호로 이어질 수 있도록 관계기관 간 긴밀한 협업체계를 강화해달라"고 강조했다.

김 총리는 이날 기상청 국가기상센터를 찾아 이미선 기상청장에게 여름철 기상전망과 특보제도 개편 및 재난문자 확대 등 방재기상·지진대책을 보고받고 이같이 당부했다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

김 총리는 밤샘 근무를 서는 예보관들의 헌신과 노고에 깊은 감사를 표하면서 "우리나라 기상예보 기술은 세계 최고 수준인 만큼, 기상예보에 대한 국민들의 기대와 관심 역시 높다. 그만큼 기상청 직원들의 역할이 중요하니 자부심과 책임감을 가지고 업무에 임해달라"고 요청했다.

이어 기상정보와 관련된 허위정보나 가짜뉴스를 언급하면서 "국민 불안을 키우지 않도록 관계기관과 협력해 관련 제도 개선을 신속히 추진해주기 바란다"고 주문했다.

올여름은 평년보다 기온이 높고 강수량도 대체로 많을 것으로 전망됐다. 이번 방문은 극단적 집중호우·폭염 등 이상 기상현상이 상시화되면서 범정부 차원의 자연재난 대비 태세 강화가 필요한 시점에서 국가 방재 활동의 출발점 역할을 하는 기상청의 대응체계를 김 총리가 직접 점검하기 위해 마련됐다.

기상청은 올해 일최고체감온도 38도 이상의 극단적 폭염 시 발령하는 최상위 경고 단계 '폭염중대경보'를 신설했다. 야간 온열질환 예방을 위한 '열대야주의보'도 도입했다.

긴급재난문자 체계도 강화해, 시간당 100㎜ 수준의 재난성호우 발생 시 읍·면·동 단위로 즉각적인 대피를 유도할 예정이다. 예상진도 Ⅵ 이상 강한 지진이 발생하면 진앙 인근 주민에게 보내는 지진조기경보 시간은 기존 5~10초에서 3~5초로 단축한다.

sheep@newspim.com