화성시, 시민 접근 쉬운 관공서·복지기관에 생리대 무상 지급

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화성시복지재단·경기사회복지공동모금회와 손 잡고 지원 사업 추진

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 경제적 여건이나 소득 기준과 관계없이 생리대가 필요한 여성·청소년이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 화성시복지재단·경기사회복지공동모금회와 손을 잡고 '코리요 그냥드림 생리대' 지원 사업을 추진한다고 5일 밝혔다.

나래울종합사회복지관 그냥드림 생리대 진열 모습. [사진=화성시]

'코리요 그냥드림 생리대'는 경기사회복지공동모금회를 통해 모인 기부금으로 마련됐다.

시는 지난 4일부터 5일까지 이틀간 화성시복지재단을 통해 관내 83개소에 생리대 전달을 완료했다.

배부처는 읍면동 행정복지센터와 보건소를 비롯해 복지관, 지역아동센터, 청소년센터, 가족센터 등 시민들의 접근이 용이한 관공서와 복지기관이다.

생리대가 긴급하게 필요한 시민은 누구나 해당 기관에 방문해 자유롭게 이용할 수 있다.

특히 주민 생활과 밀접한 읍면동 행정복지센터에서는 위기가구 가정방문 사업과 연계해 생리대를 지원함으로써 취약계층을 위한 복지사각지대 발굴 기능을 강화한다.

시는 이번 사업을 통해 관내 여성·청소년들이 부담 없이 생리대를 사용할 수 있는 환경을 조성해 건강권을 보장하는 것은 물론 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 선제적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정명근 화성특례시장은 "생리대는 여성의 건강권과 직결되는 필수품인 만큼 경제적 여건과 관계없이 누구나 이용할 수 있는 환경 조성이 필요하다"며 "코리요 그냥드림 생리대를 통해 복지사각지대 해소와 시민 생활 안정 지원을 위해 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com