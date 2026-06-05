화성시, 시민 접근 쉬운 관공서·복지기관에 생리대 무상 지급

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 5일 코리요 그냥드림 생리대 지원사업을 추진했다고 했다
- 경제·소득과 무관하게 여성·청소년 누구나 관내 83개소에서 생리대를 무료로 이용할 수 있게 했다
- 시는 위기가구 발굴과 복지사각지대 해소 등 여성 건강권 보장을 기대한다고 했다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 경제적 여건이나 소득 기준과 관계없이 생리대가 필요한 여성·청소년이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 화성시복지재단·경기사회복지공동모금회와 손을 잡고 '코리요 그냥드림 생리대' 지원 사업을 추진한다고 5일 밝혔다.
'코리요 그냥드림 생리대'는 경기사회복지공동모금회를 통해 모인 기부금으로 마련됐다.
시는 지난 4일부터 5일까지 이틀간 화성시복지재단을 통해 관내 83개소에 생리대 전달을 완료했다.
배부처는 읍면동 행정복지센터와 보건소를 비롯해 복지관, 지역아동센터, 청소년센터, 가족센터 등 시민들의 접근이 용이한 관공서와 복지기관이다.
생리대가 긴급하게 필요한 시민은 누구나 해당 기관에 방문해 자유롭게 이용할 수 있다.
특히 주민 생활과 밀접한 읍면동 행정복지센터에서는 위기가구 가정방문 사업과 연계해 생리대를 지원함으로써 취약계층을 위한 복지사각지대 발굴 기능을 강화한다.
시는 이번 사업을 통해 관내 여성·청소년들이 부담 없이 생리대를 사용할 수 있는 환경을 조성해 건강권을 보장하는 것은 물론 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 선제적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
정명근 화성특례시장은 "생리대는 여성의 건강권과 직결되는 필수품인 만큼 경제적 여건과 관계없이 누구나 이용할 수 있는 환경 조성이 필요하다"며 "코리요 그냥드림 생리대를 통해 복지사각지대 해소와 시민 생활 안정 지원을 위해 노력하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com