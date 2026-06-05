진안군, 정주·생활인구 동반 증가세…지방소멸 대응 성과 '가시화'

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의료복지 강화·정착지원 정책 효과로 인구 회복 흐름 지속

생활인구 203만명 돌파와 '방문의 해' 연계 관광활성화 기대

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 정주인구와 생활인구가 나란히 증가하며 지방소멸 위기 극복을 위한 긍정적인 흐름을 이어가고 있다.

5일 진안군에 따르면 지난달 말 기준 주민등록인구는 2만4414명으로 전월보다 41명 증가했다. 올 1월 1일 기준 인구 2만4161명과 비교하면 253명이 늘어난 수치다.

진안군 생활인구 및 정주인구가 증가세를 보이고 있다.[사진=진안군] 2026.06.05 gojongwin@newspim.com

특히 올해 들어 인구 증가세가 지속되고 있는 가운데 5월에는 전입자 141명과 출생아 11명을 기록하며 증가 요인이 감소 요인을 크게 웃돌았다. 출생아 수가 올해 처음 두 자릿수를 기록한 점도 눈에 띈다.

군은 의료·복지 중심의 정주여건 개선과 출산·양육 친화 정책이 인구 증가에 영향을 미친 것으로 분석하고 있다.

고향사랑기금을 활용한 '소중한 진안아기 성장앨범 지원사업'은 출산가정의 경제적 부담을 덜고 성장 과정을 기록할 수 있도록 지원해 호응을 얻고 있다.

또한 의료·복지 특화도시 조성을 목표로 공공의료 기반 확충과 맞춤형 복지서비스 확대, 생애주기별 돌봄체계 구축 등을 추진하며 정주환경 개선에 힘을 쏟고 있다.

지방소멸대응기금을 활용한 행복주택 공급과 농촌유학 활성화, 청년 및 귀농·귀촌 정착 지원사업도 인구 유입과 정착 기반 확대에 긍정적인 역할을 하고 있는 것으로 평가된다.

생활인구 증가세도 뚜렷하다. 국가 데이터 기반 생활인구 분석 결과에 따르면 2025년 진안군 생활인구는 203만2383명으로 전년 201만5084명보다 1만7299명 증가했다.

특히 2025년 4분기 생활인구는 54만5130명으로 전년 동기 대비 5만7184명 늘었으며, 체류인구는 등록인구의 6.2배 수준으로 나타났다.

이는 마이산과 운장산, 구봉산 등 풍부한 자연관광 자원과 축제, 체험 프로그램 등이 복합적으로 작용하며 방문객 증가로 이어진 결과로 분석된다.

군은 '2026~2027 진안 방문의 해'를 통해 관광·문화·체험 프로그램을 확대하고 체류형 관광 콘텐츠를 강화하고 있다. 이를 통해 방문객 체류시간 증가와 관계인구 확대 효과도 기대하고 있다.

아울러 하반기 시행 예정인 진안형 기본소득 역시 생활인구의 정주인구 전환과 신규 인구 유입을 촉진하는 계기가 될 것으로 전망된다.

gojongwin@newspim.com