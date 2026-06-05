미래상품산업 첨단 솔루션 '서울푸드 2026' 킨텍스서 개최

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9일부터 4일간 킨텍스 1·2 전시장에서 개최

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 킨텍스는 국내 최대 식품산업 전문 전시회 '서울푸드 2026'(SEOUL FOOD 2026)이 오는 9일부터 12일까지 나흘간 킨텍스 1·2 전시장에서 열린다고 5일 밝혔다.

'서울푸드 2025' 행사 모습.[사진=킨텍스]

올해로 44회를 맞이하는 이 행사는 식품 산업 전반을 아우르는 혁신 기술과 솔루션이 한자리에 모이는 국내 및 아시아를 대표하는 식품 전문 전시회다. 코트라와 킨텍스, 인포마마켓이 공동 주최하며 우수한 식품 기업 및 바이어가 교류해 글로벌 식품산업 동향을 파악할 수 있는 핵심 비즈니스 플랫폼이다.

이번 행사는 특히 기존 '기기관'을 '푸드테크관'으로 리브랜딩해 ▲식품 제조 ▲식품 포장 ▲콜드체인 & 물류 ▲식품 품질 & 안전관리 ▲조리 및 외식 ▲식품IT & 데이터의 6개 카테고리로 재편했다.

단순 기기 전시를 넘어 공정 자동화, 스마트 제조, 데이터 기반 품질 관리 등 식품 산업의 미래를 이끌 첨단 솔루션들이 소개된다.

푸드테크 분야 협의체인 '월드 푸드테크 협의회' 소속 40여 개 기업이 참여해 시상식과 전시, 콘퍼런스를 결합한 '월드푸드테크2026 컨펙스'(World FoodTech 2026 ConfEx)를 별도로 개최할 예정이다.

또 참가 기업 간 사전 매칭을 통한 '인터셀러 비즈니스 상담회'는 현장 접수를 통해 일반 참관객도 바이어 자격으로 즉시 참여할 수 있게 개방한다.

이민우 킨텍스 대표이사는 "올해 서울푸드는 기존의 전 품목 나열식 전시를 탈피하고 푸드테크 중심의 첨단 기술을 집약해 리브랜딩한 것이 특징"이라며 "국내외 유망 식품 기업들이 혁신적인 기술을 교류하며 글로벌 식품 시장 트렌드를 선도하도록 현장 지원에 만전을 기하겠다"고 말했다.

서울푸드 2026은 식품 산업 종사자만 참관이 가능하며 비종사자와 미성년자의 참관은 제한된다. 사전 등록은 공식 홈페이지를 통해 5일까지 신청할 수 있다.

skyimhan@newspim.com