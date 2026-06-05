대전시 '첨단로봇 커넥트' 개최…로봇·국방 융합산업 한자리에

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 로봇산업과 국방산업의 융합을 통해 미래 신산업 육성에 나선다. 기존 시민 체험 중심 행사에서 벗어나 기업 간 협력과 투자유치, 기술사업화를 연계한 산업 플랫폼으로 확대 개편해 첨단 로봇산업 생태계 조성에 속도를 낸다는 구상이다.

대전시는 오는 9일부터 11일까지 3일간 대전컨벤션센터(DCC)에서 '2026 대전 첨단로봇 커넥트'를 개최한다고 5일 밝혔다.

'2026 대전 첨단로봇 커넥트' 포스터. [사진=대전시] 2026.06.05 nn0416@newspim.com

이번 행사는 기존 '로봇융합페스티벌'을 산업 중심 행사로 전환한 것으로, 기업 간 기술교류와 투자유치, 사업화 지원 기능을 강화한 것이 특징이다.

특히 산·학·연·관·군 협력 플랫폼인 '2026 대한민국 국방산업발전대전'과 동시 개최돼 첨단 로봇기술과 국방산업의 융합 가능성을 선보인다.

행사에서는 인공지능(AI), 드론, 로봇 분야 최신 기술과 산업 동향을 공유하고 기업 간 협력 네트워크 구축과 투자 연계 프로그램이 운영될 예정이다.

전시장에는 ㈜새온, ㈜라스테크, ㈜라이온로보틱스, 아이티즈, ㈜알지티, ㈜액스비스, ㈜엔젤로보틱스, 주식회사 키네틱스 등 지역 로봇기업들이 참가해 다양한 첨단 기술과 제품을 전시·시연한다.

또 한국과학기술원(KAIST)의 '딥테크 스케일업 밸리 육성사업'과 연계한 창업 및 기술사업화 프로그램도 마련된다. DCC 제1전시장 204~205호에서는 '2026 K-Robotics Startup Cup'과 '2026 로봇 얼라이언스 기술이전 상담회'가 열린다.

10일에는 로봇 분야 창업자와 예비창업자를 대상으로 사업화 경진대회가 개최돼 혁신 기술과 아이디어를 보유한 스타트업들이 경쟁을 펼친다.

11일 열리는 기술이전 상담회에서는 기업과 연구기관 간 기술 매칭과 유망기술 상담이 진행된다. 이를 통해 로봇산업 분야 기술사업화와 산학연 협력 기반 확대가 기대된다.

유세종 대전시 미래전략산업실장은 "첨단로봇 기술과 국방산업, 창업 생태계를 연결하는 산업 교류의 장이 될 것"이라며 "대전 로봇산업의 기술력과 혁신 역량을 국내외에 알리는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

한편 이번 행사는 로봇산업 관계자를 비롯해 스타트업, 투자기관, 대학·연구기관, 공공기관 관계자 등 누구나 참여할 수 있다. 세부 프로그램과 사전 등록 방법은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

nn0416@newspim.com