광주시 물놀이시설 수질 컨설팅…부적합 시설 사후관리 강화

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8~19일 선착순 접수 20곳 모집

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주보건환경연구원이 여름철 물놀이형 수경시설 안전 관리를 위해 현장 컨설팅과 부적합 시설 사후관리를 병행한다.

광주보건환경연구원은 물놀이형 수경시설의 수질 관리 강화를 위해 광주지역 시설 20개소를 대상으로 현장 상담 참여 신청을 8일부터 19일까지 선착순 접수한다고 5일 밝혔다.

물놀이시설 수질관리 지원. [사진=광주시] 2026.06.05 bless4ya@newspim.com

현장 방문 상담은 10일부터 순차적으로 진행된다.

물놀이형 수경시설은 바닥분수, 조합놀이대, 벽천 등 이용자의 신체가 물과 직접 접촉하는 시설이다. 올해 4월 기준 광주지역에는 총 70개소 93개 시설이 신고돼 있으며 공공 11개소, 민간 59개소가 운영 중이다.

현장 상담은 수질기준과 관련 법령 안내, 시료채취 요령 실습, 염소 투입장치·순환여과기·자외선 소독설비 점검, pH와 잔류염소 등 간이 측정, 시설 관리요령 안내 등으로 구성됐다.

연구원은 올해부터 수질검사에서 부적합 판정을 받은 시설을 직접 방문해 원인을 분석하고 개선방안을 제시하는 사후관리도 병행한다. 반복 부적합을 줄이고 운영자의 자율 관리 역량을 높이기 위한 조치다.

운영자는 여름철 감염병 예방을 위해 운영 기간 중 15일마다 1회 이상 수질검사를 실시해야 하며, 부적합 판정 시 재검사에서 적합 판정을 받을 때까지 운영이 중단된다.

서정미 보건환경연구원장은 "이용자가 많은 시설 특성상 수질관리가 중요하다"며 "사전 상담과 사후관리를 통해 안전한 물놀이 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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