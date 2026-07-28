CJ대한통운, 대신택배와 대형 상품 배송 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 28일 대신택배와 이형 상품 배송 협약을 맺었다.
- CJ대한통운은 고객 발굴을, 대신택배는 배송을 맡기로 했다.
- 규격과 무관한 상품을 한곳에서 보내는 체계를 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운이 대신택배와 손을 잡고 배송 서비스 범위를 확대한다.
CJ대한통운은 대신택배와 대형·비규격 상품 배송 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 지난 27일 군포복합물류터미널에서 진행된 협약식에는 신창우 대신택배 영업 총괄 부사장과 윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장 등이 참석했다.
협약에 따라 CJ대한통운은 전국 영업 네트워크를 활용해 고객 발굴과 물량 유치를 담당하고, 대신택배는 이형화물 운송 전문성과 배송망을 활용해 배송을 수행한다. 이형화물은 일반 택배 기준인 세 변의 합 160cm 이하, 무게 25kg 이하를 초과하거나 일정하지 않은 형태의 상품을 말한다.
최근 이커머스에서 취급하는 상품이 다양해지고 캠핑·낚시·골프용품 등 대형 상품의 온라인 거래가 증가하면서 이형 상품 물동량이 늘고 있다. 기존에는 셀러가 상품 유형에 따라 일반 택배사와 이형화물 배송사를 각각 찾아 계약해야 했으나, 이번 협약으로 규격에 관계없이 모든 상품을 CJ대한통운을 통해 한 곳에서 배송할 수 있게 됐다.
CJ대한통운 관계자는 "일반 택배와 이형화물을 아우르는 배송 체계를 구축해 고객의 다양한 물류 수요에 대응한다"고 말했다.
kji01@newspim.com