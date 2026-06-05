강진군 '불금불파' 농번기 5~13일 휴장…19~20일 엔딩행사 집중

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불고기 반값·공연·이벤트 운영

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 강진군이 농번기 여건을 반영해 '불금불파'를 6월 초순에는 휴장하고 마지막 주말 행사에 집중한다.

강진군은 5일부터 20일까지 6일간 운영 예정이던 '불금불파' 일정을 농번기 상황에 맞춰 일부 조정한다고 밝혔다.

'강진불금불파' [사진=뉴스핌 DB]

군은 농번기 불고기 판매 운영의 어려움을 고려해 6월 5~13일 휴장을 결정했다. 대신 19~20일 열리는 '불금불파 엔딩행사'에 프로그램을 집중 편성해 행사 마무리에 나선다.

엔딩행사에서는 지역 대표 메뉴인 불고기 반값 판매를 진행한다. 보물찾기와 랜덤 게임 등 참여형 이벤트도 운영해 가족 단위 방문객과 주민이 함께 즐길 수 있도록 했다.

하멜촌 맥주 무료 시음이 제공되며 주민자치 공연, 지역가수 공연, EDM DJ 무대, 특별가수 초청 공연 등이 이어질 예정이다. 농번기 군민의 노고를 고려해 휴식과 재충전 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사 운영시간, 장소, 세부 프로그램 및 참여 방법은 추후 강진군 공식 채널을 통해 공지될 예정이다.

ej7648@newspim.com