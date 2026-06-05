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조선시대 유교 교육의 핵심 '안동 예안향교 대성전', 보물 된다

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  • 국가유산청은 5일 안동 예안향교 대성전을 국가지정문화유산 보물로 지정 예고했다
  • 예안향교 대성전은 1411년 건립 후 여러 차례 중수됐고 연륜연대 분석으로 16~18세기 건축 원형이 잘 보존된 것이 확인됐다
  • 전학후묘·좌학우묘 배치와 독특한 창호·가구구성 등 건축·학술·예술적 가치가 높아 30일간 의견 수렴 후 보물로 최종 지정할 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 경상북도 안동시에 있는 '안동 예안향교 대성전'을 국가지정문화유산(보물)로 지정 예고했다고 5일 밝혔다.

'안동 예안향고 대성전'은 안동댐 건설로 인한 수몰 위기에도 원위치를 유지해 지역사회의 정체성을 지켜왔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보물로 지정예고된 안동 예안향교. [사진=국가유산청] 2026.06.05 alice09@newspim.com

또한 조선시대 유교 교육과 향촌 사회 조직의 핵심 역할을 수행해 온 역사적 가치와 희소성이 높은 건축유산이다.

'예안향교지', '추천집' 등의 문헌에 의하면 예안향교는 1411년 건립된 것으로 나오며, 대성전은 같은 해에 처음 지어져 1569년, 1723년에 중수된 것으로 확인된다.

특히 대성전에서 발견된 목부재에 대한 연륜연대 분석을 통해 1569년 중수 당시의 부재임을 과학적으로 확인하는 등 16~18세기 초반의 연륜 흔적이 남아 있어 건축 원형의 보존 정도를 객관적으로 입증할 수 있다는 점에서 역사적 가치가 매우 크다.

예안향교는 명륜당의 강학공간과 대성전의 제향공간이 지형조건에 따라 배치되면서 전학후묘와 좌학우묘의 2개 축의 배치형태를 갖고 있다.

또한 개방된 전퇴(건물 앞쪽에 개방된 공간)를 둔 정면 3칸, 측면 3칸의 규모로, 전면 퇴칸의 바깥기둥은 각기둥으로 설치하고 안기둥은 원기둥으로 설치해 서로 다르게 구성했다. 창호구성 부재의 고식 기법 등은 다른 향교 건물에서는 찾을 수 없는 예안향교 대성전만의 차별화된 건축적 특징으로 학술적가치가 크다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보물로 지정예고된 안동 예안향교. [사진=국가유산청] 2026.06.05 alice09@newspim.com

대성전은 주요 부재에 잘 다듬어진 곧은 나무를 사용했으며, 기둥머리와 보를 연결해 지붕 하중을 받는 공포부분에 장식을 배제하고, 직선 부재를 설치하여 횡력과 압축력을 견고하게 보강했다.

위쪽 보 위에 여러 부재를 조합한 공자 형태의 받침대공을 사용하고 있는데, 이는 도산서원 상덕사와 전교당 등에서 볼 수 있는 장식이 없는 단순한 형태의 고식기법으로 건축학적 가치를 더해준다.

국가유산청 관계자는 "이와 같이 '안동 예안향교 대성전'은 건립과 중수연대가 명확하여 역사적 가치가 높고, 창호 구성과 공자형 대공은 지역적 특성과 시기적 변화양상을 보여주고 있어 학술적 가치가 높으며, 장식을 배제한 독특한 가구구성은 예술적 가치가 높아 국가지정문화유산(보물)으로 지정할 가치가 충분하다"고 설명했다.

이어 "이번에 지정 예고한 '안동 예안향교 대성전'에 대하여 30일간 의견을 수렴한 후, 국가유산위원회 심의를 거쳐 보물로 지정할 예정"이라며 "앞으로도 역사·문화적 가치를 지닌 문화유산을 지속적으로 조사·발굴해 체계적으로 보호해 나가는 적극행정을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

alice09@newspim.com

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