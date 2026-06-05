지오디 데니안, 젬스톤이엔엠과 재계약…다방면 활약 예고

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국민그룹 지오디(god) 멤버 데니안이 젬스톤이엔엠과 재계약을 체결했다.

젬스톤이엔엠은 5일 "데니안과 다시 한 번 동행을 이어가게 되어 뜻깊다. 앞으로도 데니안이 그룹 god 멤버이자 배우, 방송인으로서 다양한 영역에서 자신만의 색깔을 펼쳐갈 수 있도록 함께할 것"이라고 밝혔다.

가수 god 겸 배우 데니안. [사진 = 뉴스핌DB]

데니안은 현재 god 활동과 개인 활동을 병행하며 전방위적 활약을 이어나가고 있다. god는 지난달 28일부터 31일까지 4일간 경기 용인시 에버랜드에서 K팝 최초의 데뷔 1만일 기념 초대형 테마파크 프로젝트 '하늘색 풍선 위크(Sky Blue Balloon Week)'를 성공적으로 개최하며 '리빙 레전드'의 진가를 입증했다.

또한 데니안은 그동안 꾸준히 연극과 뮤지컬 무대를 통해 관객과 만나며 배우로서 쉼 없는 활동을 이어왔다.

최근에는 연극 '빛과 어둠의 경계에서'를 통해 밀도 높은 감정 연기를 선보이며 관객들로부터 호평을 이끌어냈다.

젬스톤이앤엠은 데니안, 손호영, 김태우가 소속된 'god 지식재산권(IP) 운영사'로, 최근 다수의 주요 투자사로부터 전략적 투자를 성공적으로 유치하며 K콘텐츠 종합 기업으로의 본격적인 도약을 알렸다.

현재 젬스톤이앤엠은 단순 매니지먼트를 넘어 공연 사업을 중심으로 IP 개발, 콘텐츠 제작, 글로벌 협업 프로젝트 등 전방위적인 사업 다각화를 추진 중이다.

최근에는 신규 리얼리티 음악 프로젝트 '파이브가이즈 81(FIVE GUYS 81)' 론칭 소식을 알린 바 있으며, 이번 프로젝트를 기점으로 신규 공연 브랜드와 글로벌 콘텐츠 프로젝트, 아티스트 중심의 신규 레이블 사업 등을 본격화할 것으로 전망된다.

alice09@newspim.com