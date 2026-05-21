웨이브, 'god의 육아일기' 4K로 선보인다…21일 전 회차 공개

AI 핵심 요약beta
- 웨이브가 21일 예능 'god의 육아일기' 4K 업스케일링 전 회차를 공개했다.
- 웨이브는 'TXT의 육아일기' 흥행과 연계해 원조 '육아일기'로 세대 잇는 재미를 노린다.
- 웨이브는 과거 인기 예능·드라마를 4K로 정비해 고화질 라이브러리 경쟁력을 강화하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국내 온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브가 관찰 예능의 대표작인 'god의 육아일기' 4K 업스케일링 버전을 21일 공개한다고 밝혔다.
'god의 육아일기'는 2000년대 초반 신인 그룹이었던 god가 아기 재민이를 돌보며 벌어지는 좌충우돌 육아기를 담은 프로그램이다.
god 멤버들의 풋풋한 모습과 재민이의 사랑스러운 매력이 어우러지며 당시 큰 사랑을 받았고 god의 대중적 인지도를 높인 대표 예능으로 현재까지 회자되고 있다.
특히 이번 공개는 지난 1일 첫 선을 보인 후 뜨거운 반응을 얻고 있는 'TXT(투모로우바이투게더)의 육아일기'와 맞물려 더욱 기대를 모은다. 'TXT의 육아일기'는 오픈 첫날 웨이브 신규 유료 가입 견인 콘텐츠 1위를 기록하며 화제성을 입증한 바 있다.
향후 공개될 'TXT의 육아일기' 회차에는 god 손호영과 김태우가 출연할 예정으로, '육아일기' 원조 멤버와 TXT의 만남을 통해 세대를 잇는 재미를 더할 전망이다.
웨이브 측은 "이 같은 흐름에 맞춰 원조 콘텐츠인 'god의 육아일기' 4K 업스케일링 버전을 선보이며 '육아일기' 콘텐츠에 대한 관심을 한층 확장할 계획"이라고 설명했다.
웨이브는 그동안 '내 이름은 김삼순', '미안하다 사랑한다'를 비롯해 '무한도전', 'X맨', '우리 결혼했어요', '뉴 논스톱' 등 과거 명작으로 꼽히는 예능·드라마의 4K 업스케일링을 다수 진행해왔다.
시간이 지나도 계속 소비되는 인기 콘텐츠를 현재의 시청 환경에 맞춰 정비하며 웨이브만의 고화질 라이브러리 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.
'god의 육아일기' 4K 업스케일링 버전은 이날 웨이브에서 전 회차 공개된다.
alice09@newspim.com