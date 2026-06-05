제놀루션 자회사 비앙블바이오텍, K-뷰티 브랜드 '구함' 론칭

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뷰티 디바이스서 화장품으로 확장

앰플·미스트 후속 출시 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 그린바이오 전문기업 제놀루션의 자회사 비앙블바이오텍이 신규 K-뷰티 브랜드 'KU:HAM(구함)'을 론칭하고 오는 6일 롯데홈쇼핑 방송을 통해 첫 제품인 '구함 어드밴스드 멜팅 버블 클렌저'를 선보인다고 5일 밝혔다.

비앙블바이오텍은 그동안 피부 미용기기 '앙블쁘리띠'를 중심으로 홈뷰티 사업을 전개해 왔으며, 이번 브랜드 론칭을 계기로 화장품 사업을 확대한다.

이번에 출시되는 멜팅 버블 클렌저는 메이크업과 노폐물에 선택적으로 반응하는 미셀라(Micellar) 기술 기반의 저자극 클렌징 제품이다. 피부 속 수분은 유지하면서 세정력을 높인 멜팅 버블 텍스처를 적용했으며, AI가 설계한 탄력 케어 성분 'PeptaRegen', 바다포도 추출물, 코코넛 유래 계면활성제를 함유했다.

제놀루션 로고. [사진=제놀루션]

비앙블바이오텍은 이번 클렌저 출시에 이어 '구함 어드밴스드 리페어 앰플'과 '구함 어드밴스드 펩타리겐 앰플 미스트' 등 신규 제품을 순차적으로 선보이며 브랜드 포트폴리오를 확대할 예정이다. 국내 시장과 함께 글로벌 K-뷰티 시장 진출도 추진할 계획이다.

허근혁 비앙블바이오텍 대표는 "첫 제품인 멜팅 버블 클렌저는 단순한 세정을 넘어 세안 후 피부 컨디션까지 고려한 제품"이라며 "다양한 제품 라인업 확대를 통해 경쟁력 있는 K-뷰티 브랜드로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com