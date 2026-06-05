韩元对美元汇率破1540元 创2009全球金融危机以来新高

纽斯频通讯社首尔6月5日电 受中东地区地缘政治紧张局势升级及美元持续走强影响，韩元对美元汇率4日在夜盘交易中突破1540韩元关口，创全球金融危机以来新高。

美元兑韩元汇率4日交易收于1529.7韩元，较前一交易日上涨13.3韩元。【图片=纽斯频通讯社DB】

据首尔外汇市场消息，美元兑韩元汇率当天日间交易收于1529.7韩元，较前一交易日上涨13.3韩元。这是自2009年3月10日盘中触及1554韩元以来，美元兑韩元汇率首次在1530韩元附近开盘。

日间交易结束后，汇率涨势仍在延续。当天盘中一度突破1530韩元的美元兑韩元汇率在夜盘继续走高，于当地时间下午5时06分升至1540.3韩元。从盘中高点来看，这是近17年来的最高水平。

数据显示，自上月15日收盘价破1500韩元以来，美元兑韩元汇率已连续13个交易日维持在1500韩元上方。

面对汇率持续上涨，韩国政府召开有关部门联合市场情况检查会议。韩国副总理兼财政经济部长官具润哲表示，对市场出现的过度单边波动，政府将立即采取必要措施，维护市场稳定。不过，相关表态未能扭转韩元贬值趋势。

分析认为，中东地区紧张局势持续升级推动避险资金流向美元资产，叠加美元整体走强，使韩元面临较大贬值压力。此外，在韩国外汇市场前一交易日休市期间，离岸无本金交割远期外汇（NDF）市场汇率已率先上涨；同时，韩国股市外资持续净卖出股票，带动市场美元需求增加，也进一步推高了美元兑韩元汇率。（完）

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