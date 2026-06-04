농어촌공사 전남본부 농업기반시설 648건 위험요인 확인

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2969곳 위험성평가 완료

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남지역본부가 관내 농업기반시설 2969개소에 대한 위험성평가를 마치고 648건의 위험요인을 확인했다.

한국농어촌공사 전남지역본부는 4일 기후변화에 대응하고 농업기반시설의 선제적 안전 확보를 위해 지난 3월부터 5월까지 저수지·방조제·양수장 등 주요 시설을 대상으로 집중 점검과 위험성평가를 실시했다고 밝혔다.

전남 고흥군 대분저수지. [사진=한국농어촌공사 전남지역본부] 2026.06.04 ej7648@newspim.com

점검 대상은 저수지 1047개소, 방조제 77개소, 양수장 639개소, 양·배수장 3개소, 배수장 168개소, 취입보 848개소, 제수문 187개소 등 총 2969개소다. 평가 결과 새롭게 발굴된 유해·위험요인은 648건으로 집계됐다.

전남본부는 이 가운데 추락 위험 구간 안전난간과 가드레인 설치, 개구부 스틸그레이팅 보강, 인명구조함 정비 등 시급한 209건에 대해 우선 보완을 완료했다. 나머지 439건은 집중호우 등 기상이변에 대비해 시설 안전성 확보를 위한 개선을 조속히 추진할 계획이다.

이번 점검은 재해 발생 요인을 사전에 차단해 농업인과 지역민의 생명과 안전을 보호하기 위해 마련됐다. 전남본부는 정기 순찰과 점검을 상시화해 재난관리 사각지대를 최소화한다는 방침이다.

김재식 본부장은 "기상이변이 일상화된 상황에서 선제적 위험성평가는 필수"라며 "지속적인 점검과 개선으로 안전한 농어촌 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com