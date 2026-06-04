유원골프재단, 골프 유망주 8명 국제대회 참가비와 체류지 전액 지원

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유원골프재단이 남녀부 각 4명씩 총 골프 유망주 8명에 국제대회 참가비 및 체류비를 전액 지원한다.

유원골프재단이 골프 유망주 8명을 선발해 국제 대회 참가 경비 약 1억원을 전액 지원하며 글로벌 골프 인재 육성에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=1일 열린 'US 주니어 아마추어 챔피언십' 예선전에 출전한 (왼쪽부터) 박재현, 허승완, 김민기 선수. 김민기 선수가 예선을 통과하며 본선 진출에 성공했다. [사진=골프존] 2026.06.04 iaspire@newspim.com

유원골프재단은 지난 1일(현지시간) 하와이주 포이푸베이 GC에서 열린 '2026 US 주니어 아마추어 챔피언십'과 '2026 US 걸스 주니어 챔피언십' 예선 참가 경비를 전액 지원한데 이어, 오는 7월 열리는 본선 진출자들의 참가 비용도 전액 지원할 예정이다.

유원골프재단은 2017년부터 골프 꿈나무들의 글로벌 대회 참가로 시야를 확장하고 그 경험을 바탕으로 세계적인 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 국제 대회 참가 지원 사업을 진행해 왔다. 올해는 남자부 김민기(19), 박재현(18), 유민혁(18), 허승완(16) 여자부 김서아(14), 이예원(18), 신유영(17), 신해인(18) 총 8명이 선발됐으며, 유민혁 선수와 김서아 선수는 예선 면제 조건을 충족해 본선에 직행했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=1일 열린 'US 걸스 주니어 챔피언십' 예선전에 출전한 (왼쪽부터) 신유영, 이예원, 신해인 선수. 신해인 선수가 예선을 통과하며 본선 진출에 성공했다. [사진=골프존] 2026.06.04 iaspire@newspim.com

재단은 항공, 숙박, 연습 대회 참가비, 차량 제공 등 약 1억원 상당의 경비를 전액 지원하고 전문 코치를 배정해 선수들의 현지 적응을 도왔다. 동행한 코치는 잔디 상태, 숏게임, 프리샷 루틴 등을 면밀히 점검하며 경기력 향상을 위한 체계적인 지원을 제공했다.

1일 진행된 예선 경기 결과, 남자부 김민기 선수와 여자부 신해인 선수가 뛰어난 경기력을 선보이며 본선 진출권을 확보했다. 함께 출전한 선수들 역시 낯선 환경 속에서도 침착한 경기 운영과 적극적인 플레이를 선보이며 가능성을 입증했다.

김서아, 신해인 선수가 출전을 앞둔 '2026 US 걸스 주니어 챔피언십' 본선은 오는 7월 13일부터 18일까지 노스캐롤라이나주 더럼의 올드 채텀 GC에서 진행될 예정이다. 이어 김민기, 유민혁 선수는 오는 7월 20일부터 25일까지 펜실베이니아주 베들레헴에 위치한 소콘 밸리 CC에서 열리는 '2026 US 주니어 아마추어 챔피언십' 본선에 출전해 경합을 벌일 예정이다.

'2026 US 주니어 아마추어 챔피언십' 예선을 통과한 김민기 선수는 "경기에 온전히 집중할 수 있는 환경을 마련해 주신 유원골프재단에 감사드린다"며 "본선에서도 최선을 다해 좋은 성적을 거두고, 이번 경험을 바탕으로 더욱 성장한 선수로 발전해 나가겠다"고 전했다.

유원골프재단 김영찬 이사장은 "유망주들이 이번 경험을 바탕으로 더욱 성장해 나가길 기대한다"며 "유원골프재단은 앞으로도 꿈을 향해 나아가는 선수들을 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

이번 후원은 골프 전문 아카데미 기관에서 선발전을 통해 추천을 받은 발전 가능성이 높은 남녀 각 4명씩, 총 8명의 선수를 선발해 진행됐다.

유원골프재단의 지원으로 골프 꿈나무 선수들이 참가한 두 대회는 세계 정상급 선수들이 거쳐간 권위 있는 무대이다. 1948년 창설된 유서 깊은 대회인 'US 주니어 아마추어 챔피언십'에서는 '골프 황제' 타이거 우즈가 1991년부터 1993년까지 3연패를 달성한 바 있으며, 조던 스피스, 스코티 셰플러 등도 우승자 명단에 이름을 올렸다. 또한 1949년 설립된 'US 걸스 주니어 챔피언십' 역시 낸시 로페즈, 에이미 알코트, 박인비 등 세계 여자 골프를 대표하는 선수들이 정상에 오른 바 있다.

한편, 골프존그룹은 사회공헌 브랜드 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 통해 골프, IT, 문화, 나눔 등 다양한 분야에서 체계적인 지원을 이어가며 나눔과 배려의 경영철학을 실천하고 있다.

iaspire@newspim.com