전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
스포츠 골프

속보

더보기

유원골프재단, 골프 유망주 8명 국제대회 참가비와 체류지 전액 지원

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유원골프재단이 골프 유망주 8명에 국제대회 경비 1억원을 전액 지원했다
  • 선수들은 7월 US 주니어·걸스 주니어 본선에 출전해 세계 무대 경험을 쌓게 됐다
  • 재단은 항공·숙박·코치 배정 등 체계적 지원으로 선수들의 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유원골프재단이 남녀부 각 4명씩 총 골프 유망주 8명에 국제대회 참가비 및 체류비를 전액 지원한다.  

 

유원골프재단이 골프 유망주 8명을 선발해 국제 대회 참가 경비 약 1억원을 전액 지원하며 글로벌 골프 인재 육성에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=1일 열린 'US 주니어 아마추어 챔피언십' 예선전에 출전한 (왼쪽부터) 박재현, 허승완, 김민기 선수. 김민기 선수가 예선을 통과하며 본선 진출에 성공했다. [사진=골프존] 2026.06.04 iaspire@newspim.com

유원골프재단은 지난 1일(현지시간) 하와이주 포이푸베이 GC에서 열린 '2026 US 주니어 아마추어 챔피언십'과 '2026 US 걸스 주니어 챔피언십' 예선 참가 경비를 전액 지원한데 이어, 오는 7월 열리는 본선 진출자들의 참가 비용도 전액 지원할 예정이다.

유원골프재단은 2017년부터 골프 꿈나무들의 글로벌 대회 참가로 시야를 확장하고 그 경험을 바탕으로 세계적인 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 국제 대회 참가 지원 사업을 진행해 왔다. 올해는 남자부 김민기(19), 박재현(18), 유민혁(18), 허승완(16) 여자부 김서아(14), 이예원(18), 신유영(17), 신해인(18) 총 8명이 선발됐으며, 유민혁 선수와 김서아 선수는 예선 면제 조건을 충족해 본선에 직행했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=1일 열린 'US 걸스 주니어 챔피언십' 예선전에 출전한 (왼쪽부터) 신유영, 이예원, 신해인 선수. 신해인 선수가 예선을 통과하며 본선 진출에 성공했다. [사진=골프존] 2026.06.04 iaspire@newspim.com

재단은 항공, 숙박, 연습 대회 참가비, 차량 제공 등 약 1억원 상당의 경비를 전액 지원하고 전문 코치를 배정해 선수들의 현지 적응을 도왔다. 동행한 코치는 잔디 상태, 숏게임, 프리샷 루틴 등을 면밀히 점검하며 경기력 향상을 위한 체계적인 지원을 제공했다.

1일 진행된 예선 경기 결과, 남자부 김민기 선수와 여자부 신해인 선수가 뛰어난 경기력을 선보이며 본선 진출권을 확보했다. 함께 출전한 선수들 역시 낯선 환경 속에서도 침착한 경기 운영과 적극적인 플레이를 선보이며 가능성을 입증했다.

김서아, 신해인 선수가 출전을 앞둔 '2026 US 걸스 주니어 챔피언십' 본선은 오는 7월 13일부터 18일까지 노스캐롤라이나주 더럼의 올드 채텀 GC에서 진행될 예정이다. 이어 김민기, 유민혁 선수는 오는 7월 20일부터 25일까지 펜실베이니아주 베들레헴에 위치한 소콘 밸리 CC에서 열리는 '2026 US 주니어 아마추어 챔피언십' 본선에 출전해 경합을 벌일 예정이다.

'2026 US 주니어 아마추어 챔피언십' 예선을 통과한 김민기 선수는 "경기에 온전히 집중할 수 있는 환경을 마련해 주신 유원골프재단에 감사드린다"며 "본선에서도 최선을 다해 좋은 성적을 거두고, 이번 경험을 바탕으로 더욱 성장한 선수로 발전해 나가겠다"고 전했다.

유원골프재단 김영찬 이사장은 "유망주들이 이번 경험을 바탕으로 더욱 성장해 나가길 기대한다"며 "유원골프재단은 앞으로도 꿈을 향해 나아가는 선수들을 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

이번 후원은 골프 전문 아카데미 기관에서 선발전을 통해 추천을 받은 발전 가능성이 높은 남녀 각 4명씩, 총 8명의 선수를 선발해 진행됐다.

유원골프재단의 지원으로 골프 꿈나무 선수들이 참가한 두 대회는 세계 정상급 선수들이 거쳐간 권위 있는 무대이다. 1948년 창설된 유서 깊은 대회인 'US 주니어 아마추어 챔피언십'에서는 '골프 황제' 타이거 우즈가 1991년부터 1993년까지 3연패를 달성한 바 있으며, 조던 스피스, 스코티 셰플러 등도 우승자 명단에 이름을 올렸다. 또한 1949년 설립된 'US 걸스 주니어 챔피언십' 역시 낸시 로페즈, 에이미 알코트, 박인비 등 세계 여자 골프를 대표하는 선수들이 정상에 오른 바 있다.

한편, 골프존그룹은 사회공헌 브랜드 '스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)'을 통해 골프, IT, 문화, 나눔 등 다양한 분야에서 체계적인 지원을 이어가며 나눔과 배려의 경영철학을 실천하고 있다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동