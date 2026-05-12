골프존, 티앤케이팩토리와 협력...모바일 앱 혜택존 복권 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 11일부터 31일까지 티앤케이팩토리와 복권 이벤트를 진행한다.
- 11일부터 17일 버디 복권왕 이벤트로 스코어카드 버디에 따라 경품을 추첨 증정한다.
- 18일부터 31일 모든 복권 긁기 이벤트로 참여자 대상 상품권 등 경품을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존(대표이사 박강수)이 11일부터 오는 31일까지 3주간 모바일 광고 플랫폼 기업 티앤케이팩토리(TNK Factory)와 함께 복권 이벤트를 진행한다.
골프존 혜택존 이벤트인 이번 복권 이벤트는 총 두 가지로, 5월 11일부터 31일까지 골프존 스크린골프 라운드를 하고, 골프존 모바일 앱에서 회원 로그인 후 참여할 수 있다.
첫 번째 이벤트 '내가 버디 복권왕이 될 상인가?'은 5월 11일부터 17일까지 일주일간 골프존 스코어카드를 기반으로 진행한다. 골프존 스크린골프 라운드 후 스코어카드를 확인하면 버디 기록에 따라 복권을 지급하고, 무작위 추첨 등을 통해 상품권, 몬스터지 골프 파우치, 굿보이스 골프거리측정기, 버크 퍼터 퓨어 등 경품을 증정한다.
두 번째 이벤트 '모든 복권 긁고 행운상+랭킹 도전!'은 5월 18일부터 31일까지 참여 가능하다. 해당 기간 동안 복권 종류에 상관없이 복권을 개봉한 참여자를 대상으로 진행되며 무작위 추첨 등을 통해 상품권, 벤제프 버킷햇, 엠지캐디 골프거리측정기, 버크 퍼터 퓨어 중 한가지 상품을 제공한다.
이번 이벤트는 스크린골프 기업 골프존이 회원분들의 앱 서비스 접근성 제고를 위해 네오위즈의 자회사인 티앤케이팩토리와 기획한 이벤트로, 양사는 앞으로도 참여형 이벤트를 꾸준히 선보일 계획이다.
골프존 관계자는 "회원분들께서 골프존 앱을 더욱 재미있게 이용할 수 있도록 실용적인 골프 용품 위주로 이번 복권 이벤트를 준비했다"라며 "앞으로도 티앤케이팩토리와 함께 참여형 이벤트를 지속적으로 선보이며 다양한 앱 사용 경험을 제공할 예정이다"라고 밝혔다.
이벤트에 대한 자세한 내용은 골프존닷컴 또는 골프존 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.
iaspire@newspim.com