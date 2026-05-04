유원골프재단 '2026 골프 꿈나무 장학금' 전달, 골프 유망주 육성 환경 조성

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유원골프재단이 골프 유망주 장학 사업을 통해 장학생들의 노력과 성과를 격려하고 기량을 발휘할 수 있는 환경 조성에 앞장서고 있다.

유원골프재단이 지난 3일 제주 지역 골프 유망주 26명에게 총 4500만원 규모의 '골프 꿈나무 장학금'을 전달했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유원골프재단의 2026 골프 꿈나무 장학생으로 선발된 제주 지역 중등부 골프 유망주들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=골프존] 2026.05.04 iaspire@newspim.com

이번 제주 장학생은 총 26명이 최종 선발됐다. 지난 4월 29일부터 30일까지 열린 '2026 골프존카운티 오라배 전도주니어골프선수권대회' 성적을 기반으로 초등부 8명, 중등부 8명, 고등부 10명이 공정하고 투명하게 선발됐다.

유원골프재단은 골프에 적합한 환경의 제주 지역에서 대한민국 골프 발전을 위해 활발한 지원을 하고 있다. 제주 골프 유망주 장학사업도 2021년부터 이어오고 있다. 지난해에는 장학금 지급 선발 인원드 증원했다.

이번 대회에서 우수한 성적을 거둬 고등부 장학생으로 선발된 이시은 학생은 "골프존카운티 오라의 아름다운 코스를 경험하며 좋은 성적까지 거둬 더욱 뜻깊다"며 "유원골프재단에서 지원해 주신만큼 뛰어난 골퍼로 성장해 세계적인 선수로 거듭나고 싶다"고 말했다.

유원골프재단 김영찬 이사장은 "유원골프재단은 골프 유망주들이 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 지원을 지속하고 있다"며 "앞으로도 미래 골프 인재들이 세계적인 선수로 성장할 수 있도록 뒷받침할 계획"이라고 강조했다.

유원골프재단은 골프 유망주들의 노력과 성과를 격려하고, 기량을 충분히 발휘할 수 있는 환경을 조성하기 위해 골프 유망주 장학사업을 이어갈 예정이다. 오는 6월에는 유망주들의 글로벌 대회 경험 확대를 위한 '골프 꿈나무 글로벌 골프대회 지원 사업'을 통해 참가 비용 전액을 지원한다.

iaspire@newspim.com