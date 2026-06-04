루피아 가치, 주요 저항선 이탈에 증시 5% 급락…인니 시장 '패닉'

"뚜렷한 악재 없는 폭락, 극도로 취약해진 투자 심리 방증"

고유가·무상급식 등 재정 압박 우려에 MSCI 분류 앞두고 경계심 강화

피치 "외환보유액 급감 지속 시 국가신용등급 하향 조정 가능"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도네시아 금융 시장 혼란이 가중되고 있다. 정책 불확실성과 거시경제 악재로 달러/루피아 환율은 심리적 저항선인 1만8000선을 뚫고 올랐다(달러 대비 루피아 가치 하락). 주가지수는 장중 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

4일 블룸버그 통신과 신화 통신 등에 따르면, 달러/루피아(USD/IDR) 환율은 이날 장중 0.5% 상승(가치 하락)하며 1만 8000루피아를 돌파했다. 올 들어 루피아화 가치는 8% 가까이 하락, 아시아 통화 중 가장 저조한 성적을 기록하고 있다.

인도네시아 주식시장을 대표하는 자카르타종합지수(JCI)도 장중 한때 5% 급락했다. 이후 낙폭을 일부 만회했지만 올 들어 30% 넘는 하락률로 역시 아시아 증시 중 최악의 성적을 기록하고 있다.

루피아화 가치 급락과 증시의 부진은 인도네시아의 경제 전망과 재정 상태에 대한 우려를 반영한 것이다. 중동 전쟁 여파로 고유가가 지속되면서 정부 재정이 압박을 받고 있는 가운데, 원자재 수출에 대한 국가 개입 확대 우려·국가신용등급 강등 가능성·모간스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 연례 시장 분류 리뷰 임박 등 요인이 겹치며 투자자 신뢰를 떨어뜨렸다.

BCA 세쿠리타스의 분석가 펠릭스 다르마완은 "현재의 매도세는 주로 루피아화 가치가 사상 최저치를 기록한 것에 기인한 것"이라며 "특히 원유 수입 비용 증가로 인한 무역수지 악화 우려가 크다"고 분석했다.

다르마완은 "투자자들은 또한 대규모 무상급식 프로그램(MBG) 관련 문제와 잠재적인 신용등급 강등 압력을 포함한 정책적 위험에 대해 우려하고 있다. 이것이 전반적인 투자 심리를 위축시키고 있다"며 "뚜렷한 새로운 악재가 없었음에도 증시가 5년 만에 최저치로 하락하고 루피아화 가치가 사상 최저치를 경신한 것은 투자 심리가 얼마나 취약해졌는지를 여실히 보여주는 것"이라고 지적했다.

올해 루피아화 가치가 잇따라 사상 최저치를 갈아치우면서 투자자들은 중앙은행의 시장 개입 가능성에 주목하고 있다. BNP 파리바, MUFG 은행, PT 메가 캐피털 등은 인도네시아 중앙은행(BI)이 시장 개입 조치를 강화하고 이르면 이번 달에 금리 인상에 나설 것으로 전망한다.

BNP 파리바의 전략가 파리샤 사임비는 "당국은 과거에도 심리적 지지선을 방어해 왔다. 달러당 1만 8000루피아는 시장 참여자들이 예의주시하는 심리적 마지노선"이라며 "BI의 개입 노력은 통화 가치 하락 속도를 늦추기 위한 방향으로 진행될 것"이라고 예상했다.

[그래픽=블룸버그] 달러 대비 인도네시아 루피아 환율 추이

글로벌 펀드들은 이미 올해 인도네시아 시장에서 33억 달러(약 5조 497억 원)어치의 주식과 6억 5300만 달러어치의 채권을 순매도했다. 달러당 1만 8000루피아 선이 완전히 무너지면 주식시장 및 채권 시장에서 외국인 자금 유출이 가속화될 수 있는 만큼, 1만 8000루피아는 국내외 악재가 증가하는 가운데 경제 신뢰 회복을 노리는 정책 입안자들에게 핵심 시험대가 될 것으로 보인다.

BNY의 아시아 태평양 시장 전략가 위 쿤 총은 "수출 통제 및 MSCI 시장 분류 심사 등 국내 우려 사항에 대한 추가적인 명확성이 확보될 때까지 인도네시아 자산에 대한 하방 압력은 지속될 것"이라고 진단했다.

한편, BI는 루피아화 가치를 방어하고 자금 유입을 유도하기 위해 최근 루피아화 표시 채권 발행, 달러 매입 요건 강화 등 일련의 조치를 취했다. 지난달에는 시장의 예상을 깨고 기준금리를 50bp(0.5%p) 전격 인상하기도 했다.

BI의 다음 통화정책 결정은 이달 18일로 예정되어 있다.

증시 규제 당국 또한 신뢰 회복을 위한 개혁 조치들을 도입했으나, 많은 투자자는 이달 말로 예정된 MSCI의 연례 시장 분류 심사와 대형주의 편출 가능성에 대해 여전히 경계심을 늦추지 못하고 있다고 블룸버그는 지적했다.

신용평가사 피치는 인도네시아의 유가 보조금과 루피아화 약세가 신용등급에 부담을 주고 있다며, 외화보유액이 급감할 경우 국가 신용등급 하향 조정으로 이어질 수 있다고 경고한 바 있다.

피치는 앞서 지난달 인도네시아의 장기 외화표시 발행자 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 다만, 올해 3월 기준 인도네시아의 국가 신용등급은 여전히 'BBB'로 유지되고 있으며, 이는 투자적격 등급에 해당한다.

자료에 따르면, 인도네시아의 외화보유고는 3월 1482억 달러에서 4월 1462억 달러로 감소하며 2년래 최저치로 줄어들었다. 루피아화 가치 방어를 위해 BI가 외환시장에 달러를 대거 쏟아부은 결과다.

hongwoori84@newspim.com