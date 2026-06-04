'피의 게임X' 20인 라인업 완성…김경훈·곽범·이관희 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웨이브 '피의 게임X'가 챌린저 팀과 루키 팀 멤버를 공개하며 총 20인의 플레이어 라인업을 완성했다.

오는 7월 공개되는 웨이브의 레전드 서바이벌 예능 '피의 게임X'는 두뇌와 피지컬 최강자들의 극한 생존 게임을 다루는 '피의 게임' 시리즈의 신작이다. 예측 불가한 룰과 치밀한 설계, 플레이어 간 배신과 연합이 오가는 고도의 심리전으로 마니아층의 사랑을 받아온 '피의 게임'은 단순한 두뇌 싸움을 넘어 배신과 음모가 오가는 고도의 심리전, 수단과 방법을 가리지 않는 육체적 대결까지 아우르며 웨이브를 대표하는 서바이벌 IP로 자리매김해왔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 피의 게임 참가자 라인업. [사진=웨이브] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

이번 '피의 게임X'는 개인 생존 중심이었던 기존의 틀을 깨고 본격적인 '팀전' 구도를 도입해 새로운 긴장감을 예고한다. 더불어 시즌1 이상민·정근우·박지민·이태균, 시즌2 하승진·현성주·윤비·이진형, 시즌3 홍진호·서출구·최혜선·허성범 등 각 시즌을 주름잡았던 대표 플레이어들이 출연을 확정하며, 시즌을 아우르는 팀 대결 구도에 기대를 모은 바 있다.

이와 함께 '피의 게임X' 제작진은 레전드 서바이벌에 새롭게 도전하는 신규 플레이어들을 전격 공개하며 총 20명의 라인업을 완성했다. 먼저 타 서바이벌 프로그램 출신으로 구성된 '챌린저 팀'으로는 '더 지니어스' 시즌4 준우승자 김경훈, '더 지니어스' 시즌3와 시즌4 출신의 김유현, '더 타임 호텔' 출신의 IQ 156 멘사 회원 김남희, '대학전쟁3'에서 3위를 기록한 카이스트 재학생 강지후가 한 팀으로 뭉친다. 특히 '더 지니어스' 시즌4에서 '서바이벌 GOAT' 장동민과 결승에서 맞붙었던 김경훈이 오랜만에 두뇌 서바이벌로 컴백을 예고해 화제를 모은다.

'루키 팀' 플레이어로는 개그맨 곽범, 농구선수 겸 '솔로지옥 3' 출연자 이관희, 서울대 출신 의사이자 '환승연애4' 출연자 신승용, IQ 156 멘사 회원이자 배우 최연청이 출연을 확정해 기존 서바이벌 강자들에게 도전장을 내민다. 아직 서바이벌 무대에서 전력이 공개되지 않은 루키 팀의 예측불허 플레이가 기존 경력직 플레이어 중심의 판을 흔들 변수로 작용할지 기대가 쏠린다.

전 시즌 대표 플레이어들의 귀환에 이어 챌린저 팀과 루키 팀까지 합류한 '피의 게임X'는 팀전이라는 새로운 구도 안에서 한층 치열한 생존 경쟁을 예고한다. 웨이브 오리지널 서바이벌 IP의 또 다른 변주를 보여줄 '피의 게임X'는 오는 7월 웨이브를 통해 독점 공개된다.

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