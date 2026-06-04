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【6·3地方选举】吴世勋当选首尔市长 成韩国首位"五任首尔市长"

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纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国第九届地方选举首尔市长选举结果4日基本确定。最大在野党国民力量党候选人吴世勋以微弱优势击败执政党共同民主党候选人郑愿伍成功连任，并成为韩国地方自治制度实施以来首位五次当选首尔市长的人物。

图为4日上午，韩国首尔市长吴世勋当天上午前往市政厅上班，从工作人员手中接过庆祝再次当选市长的话术。【图片=纽斯频通讯社】

据中央选举管理委员会统计，截至4日上午11时40分，在开票率达到98.98%的情况下，吴世勋获得49.07%的选票，郑愿伍获得48.21%的选票，双方差距为0.86个百分点，吴世勋事实上已锁定胜局。

从区域投票情况看，吴世勋在江南区、瑞草区、松坡区等首尔江南地区，以及龙山区、阳川区等房地产市场较为活跃的地区获得超过半数选票。

同时，在阳川区、永登浦区、铜雀区、中区和江东区等传统上被视为民主党优势地区的选区中，吴世勋也取得领先。这些地区普遍分布着大规模城市更新和住宅重建项目，分析认为，选民对住房和房地产政策的关注成为影响投票的重要因素之一。

吴世勋当天在竞选总部发表胜选讲话时表示，首尔当前最重要的民生议题之一仍是住房问题。

他说，在租赁住房供应减少、租金上涨的背景下，不少普通家庭面临较大生活压力。将在新任期开始后举行的国务会议上向李在明总统反映相关民意。

吴世勋表示，此次选举体现了市民对民主制度制衡与平衡原则的重视。将认真倾听各方意见，推动建设更加公平、更具活力和更高生活品质的首尔。

现年64岁的吴世勋毕业于高丽大学法学院，曾任韩国第16届国会议员。2006年首次当选首尔市长，成为首尔民选市长历史上最年轻的当选者。2010年成功连任后，于2011年辞职。2021年首尔市长补选中再次当选，此次胜选后实现第五次出任首尔市长。

在本次竞选中，吴世勋提出建设"高品质生活城市"的施政愿景，重点围绕扩大住房供应、改善公共交通、创造就业和建设绿色城市等领域。

根据其竞选承诺，首尔市计划到2031年实现31万套住房开工建设，并进一步推进城市更新和住宅重建项目。在交通建设方面，计划投入9.2万亿韩元，加快7条城市轨道交通线路建设，推动实现"步行10分钟可达地铁站"的目标。

此外，吴世勋还提出设立规模4万亿韩元的专项基金，积极创造工作岗位，通过职业培训、公共就业项目和旅游产业发展等方式扩大就业规模。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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