화성시, 우리쌀 소비 촉진하고 치유농업 전문 인력 양성 나서

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'우리쌀로 빚는 미(米)라클 치유 레시피' 교육 운영...'우리쌀 활용 교육 강사 양성'과 '치유 레시피 실습 프로그램' 구성

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 우리쌀 소비를 촉진하고 치유농업 전문 인력을 양성하기 위해 '우리쌀로 빚는 미(米)라클 치유 레시피' 교육을 운영한다고 4일 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

이번 교육은 우리쌀과 국산밀에 대한 올바른 이해를 바탕으로 식량자급률 향상과 지역 농산물 소비 확대를 도모하고 우리쌀을 활용한 치유 프로그램을 보급하기 위해 마련됐다.

교육은 오는 6월 22일부터 23일까지 이틀간 화성시농업기술센터에서 총 4회에 걸쳐 진행된다.

모집 대상은 공고일 기준 화성특례시에 주민등록을 둔 시민 중 ▲치유농업사 자격 취득자▲우수 치유농업시설 품질인증 농장주▲화성시 치유농업시설 품질인증 컨설팅 참여 농장주 등이며 총 15명을 선착순으로 모집한다.

주요 교육 내용은 '우리쌀 활용 교육 강사 양성'과 '치유 레시피 실습 프로그램'으로 구성됐다.

이론 과정에서는 ▲강사 기본소양▲전달력 향상 기법▲강의 콘텐츠 브랜딩▲강의 실전 운영법 등을 배우게 된다.

실습 과정에서는 ▲마음을 빚는 우리쌀수제비▲마음을 채우는 오색바람떡▲마음을 그리는 누룽지피자▲오감으로 느끼는 우리쌀강정 등 다채로운 우리쌀 활용 치유 레시피를 직접 체험할 수 있다.

교육 신청은 6월 4일 오전 10시부터 6월 12일까지이며 이메일 또는 화성시농업기술센터 과학농업과 방문을 통해 접수할 수 있다.

송성호 화성시농업기술센터 소장은 "이번 교육은 우리쌀의 가치를 알리고 다양한 활용 방안을 제시하는 동시에 치유농업 전문 인력의 역량을 강화하기 위해 마련됐다"며 "우리쌀을 활용한 치유 프로그램이 지역사회에 확산되고 치유농장과의 상생협력이 활성화되는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 시는 이번 교육을 통해 우리쌀에 대한 올바른 인식을 확산하고 지속적인 소비 기반을 조성하는 것은 물론 식문화 기반의 치유 프로그램 활성화를 통해 지역 농업의 경쟁력을 한층 더 강화해 나간다는 방침이다.

ssamdory75@newspim.com