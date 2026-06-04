근로복지공단, 11개국 만나 이주노동자 산재 보호 확대 방안 논의

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박종길 이사장 "누구도 소외되지 않는 촘촘한 산재보상 안전망 구축"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단은 인도네시아·태국 등 11개국과 이주노동자 산업재해 보호 강화 및 보상 강화를 위한 협력 방안을 논의했다. 공단은 산재보험 안내 및 통역·행정지원 확대, 유족 예우사업 강화 등을 지속 추진한다는 방침이다.

공단은 4일 서울에서 11개국 주한외국공관 노무담당관을 초청해 간담회를 열었다고 밝혔다. 현장에는 인도네시아와 태국 등 11개국 주한외국공관 노무담당관과 박종길 근로복지공단 이사장 등 30여 명이 참석했다.

간담회에서는 근로복지공단뿐 아니라 한국산업안전보건공단 관계자도 참석해 이주노동자 재해예방 사업을 소개했다.

사진설명: 박종길 근로복지공단 이사장이 4일 서울 로얄호텔에서 이주노동자 산재보상 지원 강화 방안 간담회를 열고 11개국 주한외국공관 노무담당관과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=근로복지공단]

공단에 따르면 참석자들은 재해예방과 산재보상이 유기적으로 연계될 때 이주노동자 보호 효과가 덩욱 커진다는 데 공감하고, 주한외국공관과 관계기관 간 협력 강화 의지를 재확인했다.

이날 행사는 산업재해를 입은 이주노동자와 그 가족이 언어와 정보 부족 등으로 어려움을 겪지 않도록 지원을 강화하기 위해 마련됐다.

국가데이터처에 따르면 국내 외국인 취업자는 2025년 5월 기준 110만9000명으로 전년 대비 9.8% 증가했다. 업무상재해 승인 건수도 2020년 7778건에서 2025년 1만215건으로 늘어나 이주노동자에 대한 산재 보호와 권리구제의 중요성이 더욱 커지고 있다.

공단은 앞으로도 주한외국공관과 협력을 확대하고 이주노동자를 위한 산재보험 안내와 권리구제 지원, 통역·행정지원, 유족 예우사업 등을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

박종길 근로복지공단 이사장은 "이주노동자도 우리 산업현장의 소중한 구성원이며, 일터에서 발생한 사고와 위험 앞에서는 국적에 따른 차별이 있을 수 없다"며 "산재보상은 물론 산업재해로 가족을 잃은 유족의 아픔까지 함께 살피며, 누구도 소외되지 않는 촘촘한 산재보상 안전망을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com