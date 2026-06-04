[내일날씨] 전국 흐림…한낮 최고 31도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일인 금요일은 전국이 흐린 대기 불안정을 보이겠다. 낮 최고기온은 31도로 초여름에 접어든 모습을 보이겠다.

4일 기상청에 따르면 오는 5일 우리나라는 중부지방과 전라권, 제주도가 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 경상권은 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일인 금요일은 전국이 흐리고 비소식이 있겠다. 사진은 지난달 27일 오후 서울 도심 빌딩 숲 사이로 흐린 하늘이 보이고 있는 모습. 2026.05.27

이날은 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전라권은 비가 조금 내리겠다. 강원내륙·산지와 충북북부는 오전(09~12시)까지 비가 이어지는 곳 있겠다.

늦은 새벽(03~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경북서부내륙·북동내륙·북동산지와 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기는 5mm 미만, 강원내륙·산지는 5mm 안팎, 대전·세종·충남, 충북은 5mm 미만, 전북, 광주·전남북부는 5mm 미만으로 전망된다.

아침 최저기온은 15~20도로 전망된다. ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲춘천 17도 ▲강릉 20도 ▲대전 18도 ▲대구 19도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲부산 19도 ▲제주 19도 ▲울릉도·독도 19도다.

낮 최고기온은 23∼31도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 27도 ▲대전 26도 ▲대구 29도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲부산 28도 ▲포항 31도 ▲제주 23도 ▲울릉도·독도 24도다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 등 전 해상 앞바다에서 0.5∼1.0m의 낮은 파고로 비교적 잔잔하게 일겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 세정 효과가 결합하면서 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지해 대기질은 대체로 청정할 것으로 예상된다.

calebcao@newspim.com