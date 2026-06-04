[내일날씨] 전국 흐림…한낮 최고 31도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 4일 5일 전국 흐리고 비 소식이라 밝혔다
- 5일 새벽부터 오전 사이 중부·전라·일부 경북·경남에 약한 비가 오겠다
- 아침기온 15~20도, 낮 최고 23~31도로 초여름 더위가 이어지겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일인 금요일은 전국이 흐린 대기 불안정을 보이겠다. 낮 최고기온은 31도로 초여름에 접어든 모습을 보이겠다.
4일 기상청에 따르면 오는 5일 우리나라는 중부지방과 전라권, 제주도가 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 경상권은 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠다.
이날은 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전라권은 비가 조금 내리겠다. 강원내륙·산지와 충북북부는 오전(09~12시)까지 비가 이어지는 곳 있겠다.
늦은 새벽(03~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경북서부내륙·북동내륙·북동산지와 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기는 5mm 미만, 강원내륙·산지는 5mm 안팎, 대전·세종·충남, 충북은 5mm 미만, 전북, 광주·전남북부는 5mm 미만으로 전망된다.
아침 최저기온은 15~20도로 전망된다. ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲춘천 17도 ▲강릉 20도 ▲대전 18도 ▲대구 19도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲부산 19도 ▲제주 19도 ▲울릉도·독도 19도다.
낮 최고기온은 23∼31도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 27도 ▲대전 26도 ▲대구 29도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲부산 28도 ▲포항 31도 ▲제주 23도 ▲울릉도·독도 24도다.
바다의 물결은 동해·서해·남해 등 전 해상 앞바다에서 0.5∼1.0m의 낮은 파고로 비교적 잔잔하게 일겠다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 세정 효과가 결합하면서 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지해 대기질은 대체로 청정할 것으로 예상된다.
calebcao@newspim.com