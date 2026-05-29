金총리 "기후위기, 현재의 과제…탈탄소 전환은 새로운 성장 동력"

29일 국가기후위기대응위원회 전체회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 29일 첫 국가기후위기대응위원회 회의를 열고 "기후위기는 먼 미래의 경고가 아닌 우리 경제와 국민의 삶을 시시각각 위협하는 현재의 당면 과제"라고 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 기후대응위 회의를 열고 "탈탄소 전환이 우리 경제의 부담이 아닌 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 산업계와 사회 각계의 의견을 충분히 수렴하면서 금년 안에 전력, 산업, 건물, 수송 등 부문별 세부 로드맵을 구체적으로 수립하고 이행해야 한다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "우리 위원회가 앞으로 대한민국 탄소 중립의 나침반이자 기후위기 극복의 강력한 견인차가 되기를 기대한다"고 했다.

기후대응위는 과거 2050 탄소중립녹색성장위원회를 새로 단장한 기구다. 김 총리는 이날 회의에 앞서 신규 위촉된 민간위원 28명에게 위촉장을 수여했다. 위원회 구성은 청년 비율을 기존 8.3%에서 17.2%로, 여성 비율은 38.9%에서 48.3%로 늘렸다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

회의는 지난해 2035 국가온실가스 감축목표(2035 NDC) 수립 이후 전력⸱산업⸱건물⸱수송 등 부문별 주요 성과와 향후 추진계획을 점검하기 위해 마련됐다.

김 총리는 "중동발 지정학적 리스크로 인한 에너지 위기는 화석연료에 의존해 온 우리 경제의 취약성을 드러냈고, 올해 예고된 역대급 폭염은 국민의 안전을 직접적으로 위협하고 있다. 정부는 작년 11월 위원회 심의를 거쳐 2035년까지 2018년 대비 국가 온실가스를 최소 53%에서 최대 61% 감축하는 목표를 수립하고 국제사회의 제출했다"고 말했다.

이어 "그간 정부는 재생에너지 중심 에너지 전환을 위한 재정투자 확대와 제도 개선을 속도감 있게 추진해 왔다. 그 결과 태양광, 전기차 부문 증가와 같은 가시적 성과도 나타나고 있지만, 아직 국민이 체감할 확실한 변화를 만들기에는 갈 길이 멀다"며 "탈탄소 전환이 우리 경제의 부담이 아닌 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 산업계와 사회 각계의 의견을 충분히 수렴하면서 금년 안에 전력, 산업, 건물, 수송 등 부문별 세부 로드맵을 구체적으로 수립하고 이행해야 한다"고 당부했다.

이날 회의에서는 전국 학교 내 태양광 설치 계획도 논의됐다. 정부는 국⸱공립 초⸱중⸱고등학교에 태양광을 설치하는 햇빛이음학교 사업 추진계획을 추진하고 있다.

김 총리는 "연말까지 학교별 에너지 자립률 목표 설정 등 학교별 특징을 고려하는 내용을 포함한 종합 추진 계획을 수립할 예정이다. 학교 유휴 부지를 활용한 태양광 발전은 한편으로는 친환경 에너지를 생산하고, 한편으로는 아이들에게 살아있는 에너지 환경 교육을 제공하는 일석이조의 효과가 있다"며 "다만 유지 관리가 학교 현장에 부담이 되기 때문에 안전하고 지속 가능한 지원책을 마련하기 위한 지혜를 모아야 한다"고 말했다.

기후대응위 산하 한국형 기후공론장인 기후시민회의 운영계획도 이날 논의됐다. 김 총리는 "기후 정책은 우리 국민 생활과 밀접한 문제로, 국민의 공감과 참여가 뒷받침되어야 현장에서 제대로 작동할 수 있다"며 "세계 최초의 국가 단위 상설 기후 공론 기구인 기후 시민 회의가 지난 16일 출범했다. 기후 시민 회의를 통해 우리 국민이 단순한 정책 수용자를 넘어 정책 공동 설계자로서의 역할을 하게 되고, 이는 K-민주주의의 새로운 패러다임을 열어가는 이정표가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

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