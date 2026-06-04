경기도교육청, 미래형 직업교육 '경기도제학교' 24개교로 확대

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인공지능 융합교육(AI+X), 캡스톤디자인 중심 산업체 실무교육 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학교와 기업을 연계한 현장 중심의 미래형 직업교육 모델인 '경기도제학교(G.I.F.T 스쿨)'를 대폭 확대 지정하고 본격적인 인재 양성에 나선다.

'경기도제학교(G.I.F.T 스쿨)'를 대폭 확대 됐다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 취창업지원센터에서 공모 심사를 거쳐 '2026 경기도제학교' 신규 참여교 4개교를 추가 선정했다고 4일 밝혔다.

이번에 새롭게 이름을 올린 학교는 ▲수원농생명과학고(식품·조리) ▲일산고(미용) ▲성일정보고(미용) ▲남양고(관광·레저) 등이다.

'경기도제학교'는 기존의 산학 일체형 도제학교를 경기도만의 특성을 살려 발전시킨 미래형 직업교육 모델이다. 직업계고 학생들이 교실과 기업 현장을 오가며 실무 역량과 문제 해결 능력을 동시에 기를 수 있도록 설계됐다.

이번 심사에서는 학교와 기업 간 연계 교육과정의 적절성, 캡스톤디자인 운영 계획, 지역 산업과의 연계성, 학생 성장 지원 체계, 그리고 참여 기업의 의지 등이 중점적으로 평가됐다.

이번 신규 지정에 따라 경기도 내 경기도제학교는 기존 12개 지역 20개교(36개 과정)에서 14개 지역 24개교(40개 과정)로 확대 운영된다. 주요 교육 과정은 인공지능(AI)·소프트웨어, 스마트물류, 관광·레저, 식품·조리, 로봇·전기·전자, 스마트 건설 등 미래 트렌드를 반영한 산업 분야 중심이다.

선정된 학교들은 앞으로 지역 산업체와 긴밀히 협력해 프로젝트 중심 수업과 현장 맞춤형 교육과정을 운영하며 인공지능 융합교육(AI+X)과 캡스톤디자인을 통해 학생들의 실무 및 진로 설계 역량을 강화할 방침이다.

현재 도교육청은 경기도제학교의 4대 핵심 전략인 ▲(G)글로벌 기반 역량 ▲(I)지역 연계 상생 ▲(F)미래지향 교육 ▲(T)트렌드 산업 대응을 바탕으로, 학교와 기업이 함께 맞물려 성장하는 직업교육 체계를 다져나가고 있다.

학교와 기업이 함께 맞물려 성장하는 직업교육 체계를 다져나가고 있다. [사진= 경기도교육청]

도교육청 진로직업교육과 김혜리 과장은 "'경기도제학교'는 학교에서의 배움이 곧바로 산업 현장으로 이어지는 살아있는 직업교육 모델"이라며 "우리 학생들이 미래 산업사회에 필요한 핵심 역량을 갖추고 지역 사회와 함께 성장할 수 있도록 미래형 직업교육 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com