[2026 민심 전북] 최정호 익산시장 당선인 "갈등 치유가 취임 첫날 과제"

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시민 통합 최우선 시정 운영·선거 갈등 해소 의지 표명

국토부 차관 경험 바탕 경제 재도약·행정 혁신 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 더불어민주당 익산시장 당선인이 선거 과정에서 발생한 갈등 치유와 시민 통합을 시정의 최우선 과제로 제시하며 "27만 시민 모두의 시장이 되겠다"고 밝혔다.

최 당선인은 4일 당선 소감을 통해 "이번 승리는 개인의 승리가 아니라 새로운 변화와 도약을 선택한 위대한 익산 시민의 승리"라며 "당선의 기쁨보다 익산의 미래를 책임져야 한다는 막중한 사명감을 먼저 느낀다"고 말했다.

최정호 익산시장 당선인이 4일 당선 소감을 밝히며 시민 통합과 지역 발전을 위한 시정 운영 의지를 강조하고 있다[사진=최정호 선거캠프] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

그는 당선 이후 가장 중요한 과제로 통합과 화합을 꼽았다.

최 당선인은 "선거는 끝났고 이제는 익산 발전이라는 하나의 목표를 향해 함께 나아가야 할 시간"이라며 "저를 지지한 시민뿐 아니라 다른 선택을 한 시민들까지 모두 소중한 익산 시민"이라고 강조했다.

이어 "특정 진영이나 지지층만의 시장이 아닌 27만 시민 모두의 시장이 되겠다"며 "선거 과정에서 생긴 상처와 갈등을 치유하고 분열된 마음을 하나로 모으는 일을 취임 첫날부터 가장 먼저 시작하겠다"고 밝혔다.

또 "익산 발전 앞에는 정치적 편도, 지역적 차이도 있을 수 없다"며 "반대편에 섰던 분들의 비판과 고언까지도 겸허하게 수용하겠다"고 덧붙였다.

최 당선인은 국토교통부 제2차관과 전북개발공사 사장 등을 역임한 경험을 바탕으로 지역경제 회복과 성장동력 확보에도 힘을 쏟겠다고 밝혔다.

그는 "국가예산 확보와 도시 미래 설계 경험, 네트워크와 실행력을 익산 발전을 위해 쏟아붓겠다"며 "기업이 찾아오고 청년이 돌아오는 활력도시, 골목상권과 지역경제가 살아나는 도시를 만들겠다"고 말했다.

아울러 "정체된 현안을 신속히 해결하고 국가예산 확보와 대형 프로젝트 유치를 통해 익산 대전환 시대를 열겠다"며 "말보다 행동으로, 약속보다 결과로 평가받는 시장이 되겠다"고 강조했다.

최 당선인은 시민 중심의 현장 행정과 행정 혁신도 약속했다.

그는 "정책 결정 과정과 행정을 더욱 투명하게 공개하고 시민 참여를 확대하겠다"며 "관성과 낡은 관행을 과감히 걷어내고 공직사회와 함께 일하는 방식부터 혁신하겠다"고 밝혔다.

또 "당적보다 익산의 미래를 먼저 생각하겠다"며 "정부와 국회 어디든 찾아가 익산 발전에 필요한 자원과 기회를 확보하는 '탑 세일즈 시장'이 되겠다"고 말했다.

최 당선인은 "멈춰 있던 익산의 시간이 다시 움직이기 시작했다"며 "초심을 잃지 않고 시민을 위해 헌신해 4년 뒤 시민들이 선택을 자랑스럽게 생각할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com