강진 작천 코끼리마늘꽃축제 12~14일 개최…체험·먹거리 풍성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군 작천면 부흥마을에서 보랏빛 꽃물결을 즐길 수 있는 '제3회 작천 코끼리마늘꽃 3 Days'가 오는 12일부터 14일까지 사흘간 열린다.

강진군은 이번 행사가 코끼리마늘꽃 군락지를 배경으로 자연경관과 체험 프로그램을 결합한 주민 주도형 행사로 운영된다고 4일 밝혔다.

코끼리마늘꽃 3days. [사진=강진군] 2026.06.04 ej7648@newspim.com

행사장에는 코끼리마늘꽃을 중심으로 해바라기, 버들마편초, 나비바늘꽃 등이 어우러진 경관과 포토존이 조성된다.

체험 프로그램으로는 지역 특산물을 활용한 갈릭피자 만들기와 꽃바구니 만들기가 진행된다. 특히 코끼리마늘꽃과 커피가루를 활용한 꽃바구니 체험이 관심을 끌 것으로 보인다.

가족 단위 방문객을 위한 어린이 물놀이장이 중앙광장에 설치되며, 현장 사진 무료 인화 서비스도 제공된다.

먹거리로는 닭개장, 냉콩국수 등이 마련되고, 옥수수·커피·아이스크림 등을 판매하는 마을장터도 운영된다. 코끼리마늘과 카무트, 팥 등 지역 농산물 판매도 이뤄진다.

행사는 코끼리마늘꽃 군락지를 관광자원으로 육성하고 농특산물 판매를 통한 주민 소득 증대와 지역경제 활성화를 위해 마련됐다.

ej7648@newspim.com