전북자치도, 경력보유여성 창업 지원 강화…AI·디지털 교육 확대

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도내 2만5000명 대상, 단계별 맞춤형 창업지원 추진

여성새일센터 9곳 운영·연평균 150명 창업 성과

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 경력보유여성의 경제활동 복귀와 창업 활성화를 위해 맞춤형 창업지원 체계를 확대 운영한다.

전북자치도는 도내 약 2만5000명의 경력보유여성을 대상으로 여성새로일하기센터를 중심으로 한 단계별 창업지원 시스템을 본격 운영한다고 4일 밝혔다.

AI 생성 이미지[사진=뉴스핌DB] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

경력보유여성은 결혼과 임신, 출산, 육아, 가족 돌봄, 근로조건 등의 이유로 경제활동이 중단됐거나 취업을 희망하는 여성을 말한다.

도는 디지털 전환과 일·생활균형 문화 확산으로 유연한 일자리와 창업 수요가 증가함에 따라 도내 9개 여성새일센터를 통해 지역 맞춤형 창업교육 과정을 운영하고 있다.

주요 교육과정은 'AI 콘텐츠마케팅 창업', '피지컬 AI·드론 코딩강사 양성과정' 등 AI·디지털 기반 분야와 전북의 특색을 반영한 '쌀'·'전통주' 활용 식품 창업 과정 등 모두 9개 과정이다.

특히 전북광역·전주·완주 여성새일센터에는 창업전담인력을 배치해 창업계획 수립부터 예비창업, 사업화, 사후관리까지 전 과정을 밀착 지원하고 있다. 창업 희망자는 가까운 새일센터에서 창업 진단과 전문가 상담, 교육과정 안내 등 체계적인 지원을 받을 수 있다.

여성새일센터는 매년 평균 8500여 명의 경력보유여성 취업을 지원하고 있으며, 창업 희망자를 대상으로 상담과 교육훈련을 연계해 연평균 150여 명의 창업 성과를 내고 있다. 창업 실적은 2023년 160명, 2024년 149명, 2025년 149명으로 집계됐다.

이미숙 전북자치도 여성가족과장은 "여성의 경제활동 참여는 지역경제 활성화의 중요한 기반"이라며 "AI·디지털 기반 직업훈련과 지역 특화 창업교육을 확대하고 여성들이 안정적으로 창업에 도전할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com