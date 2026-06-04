교육부 5월 우수직원에 김중범 주무관…학교 밖 청소년 교과서 지원 공로

예산 증액 없이 교과서 3만5400권 지원

전·편입학생용 교과서 활용해 해법 찾아

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 5월의 '이달의 우수성과 직원'으로 학생지원총괄과 김중범 주무관을 선정해 시상한다고 4일 밝혔다.

이달의 우수성과 직원 시상은 교육 현장에서 나온 작지만 의미 있는 업무혁신 사례를 발굴하고 국민 중심의 일하는 방식을 조직 안에 확산하기 위해 마련됐다. 교육부는 이를 '소소하지만 확실한 업무혁신'이라는 뜻의 '소·확·신' 성과로 보고 매월 우수 직원을 선정하고 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

5월 수상자로 선정된 김 주무관은 학교 밖 청소년이 교과서 부족으로 학습에 어려움을 겪지 않도록 시도교육청과 협의해 실질적인 지원 방안을 마련한 점을 인정받았다.

그동안 교과서 지원은 정규 학교에 다니는 학생을 중심으로 운영됐다. 질병이나 학교 부적응 등 여러 이유로 학교를 떠난 청소년은 교과서를 지원받을 제도적 근거가 부족해 학습 지원 사각지대에 놓여 있었다. 국회와 국민권익위원회 등에서도 대안교육기관 청소년에 대한 교과서 지원 필요성이 제기돼 왔지만, 구체적인 실행 방안은 마련되지 못했다.

문제는 지원 필요성이 본격적으로 제기된 지난해 12월 당시 이미 2026년 예산 편성이 마무리됐다는 점이었다. 새 예산을 확보해 사업을 추진하기 어려운 상황에서 김 주무관은 추가 예산 없이 곧바로 지원할 수 있는 방안을 찾는 데 나섰다.

김 주무관은 시도교육청과의 협의를 통해 교육청이 전·편입학생 지원을 위해 보관하고 있던 교과서 3만5400여 권을 활용하는 방안을 제안했다. 이후 올해 1월부터 관계기관 논의가 시작됐고, 4월에는 구체적인 지원계획이 마련됐다.

교육부는 학교 밖 청소년의 특성을 고려해 교과서를 쉽고 편리하게 받을 수 있도록 지원 방식을 설계했다. 현재는 교과서가 필요한 청소년을 대상으로 안내와 배포가 진행되고 있다.

지역별 지원 방식은 다르다. 서울·부산 등은 택배 배송을 활용하고, 대구·인천 등은 원적 학교나 대안교육기관을 통해 교과서를 지원한다. 충북·충남 등 일부 지역은 학교밖청소년지원센터인 꿈드림을 통해 지원한다. 교과서가 필요한 청소년은 거주 지역 시도교육청 누리집에서 관련 내용을 확인할 수 있다.

교육부는 이달의 우수성과 직원 제도를 통해 현장에서 체감할 수 있는 정책 개선 사례를 계속 발굴한다는 방침이다. 추천 대상은 본부 무보직 4급 이하 직원과 무보직 장학관 이하 등 실무자이며, 상급자뿐 아니라 동료·하급자·본인 추천도 가능하다. 국민이나 이해관계자의 제보를 통한 추천도 받을 수 있다.

김홍순 교육부 정책기획관은 "이달의 우수성과 직원 선정을 통해 묵묵히 열심히 일하는 직원들의 숨은 노력과 혁신 성과들이 계속 빛을 보게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 교육정책이 담당자들의 책임 있는 자세로 속도감 있게 추진되고, 국민이 일상에서 좋은 정책들을 바로 체감할 수 있도록 '소·확·신' 과제 등 우수한 성과를 지속적으로 발굴하고 홍보하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com