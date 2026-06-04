단양 도담정원, 노란 유채꽃 물결로 봄 관광객 '유혹'

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도담삼봉 건너편 1만8000㎡ 규모 계절정원 조성…7월 10일까지 운영

꽃길 산책·먹거리장터·판매장 마련…관광 활성화·주민 소득 증대 기대

[충북=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군의 대표 관광지인 도담삼봉 건너편에 위치한 도담정원이 노란 유채꽃과 금계국 등 다채로운 봄꽃으로 물들며 관광객들의 발길을 사로잡고 있다.

단양군은 오는 7월 10일까지 단양읍 도담리 195번지 일원 도담행복마을에서 '2026년 봄 도담정원'을 운영한다고 4일 밝혔다.

단양 도담정원.[사진=단양군] 2026.06.04 choys2299@newspim.com

도담정원은 도담행복마을 주변 유휴부지를 활용해 조성한 계절 정원으로 도담삼봉과 함께 둘러볼 수 있는 봄철 대표 관광 명소로 자리매김하고 있다.

올해 도담정원은 총 1만8025㎡ 규모로 조성됐으며, 봄유채 1만3730㎡를 비롯해 가우라베이비 3040㎡, 삼색조팝 1255㎡ 등이 식재돼 화사한 봄 경관을 연출하고 있다.

특히 선명한 노란색의 봄유채가 정원 전역을 물들이며 도담삼봉을 찾은 관광객들에게 색다른 봄 정취와 볼거리를 제공하고 있다.

군은 방문객들이 여유롭게 꽃길을 걸으며 정원을 즐길 수 있도록 산책로를 조성하고 의자 등 편의시설도 정비했다.

이와 함께 도담행복마을 주민들이 직접 참여하는 먹거리장터와 농특산물 판매장도 운영한다.

이번 도담정원 운영은 계절 꽃 정원을 활용한 관광객 유치뿐만 아니라 주민이 직접 참여하는 주민 주도형 관광 콘텐츠라는 점에서 의미를 더하고 있다.

단양 도담정원.[사진=단양군] 2026.06.04 choys2299@newspim.com

군은 도담삼봉 방문객을 도담정원으로 자연스럽게 유도해 관광객 체류시간을 늘리고 먹거리장터와 농특산물 판매를 통해 지역경제 활성화와 마을 소득 증대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "도담정원은 도담삼봉과 함께 단양의 봄 정취를 만끽할 수 있는 계절 정원"이라며 "아름다운 꽃 경관과 마을 먹거리, 농특산물 판매가 어우러져 관광객에게는 즐거움을, 주민에게는 소득 창출의 기회를 제공할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com